3 città italiane in cui l’affitto costa poco rispetto alla media

Meglio comprare casa o affittarla? La risposta a questa domanda è estremamente soggettiva. Infatti, dipende dalle esigenze di ciascuno, dallo stipendio e dalle spese che si ritrova ad affrontare in un determinato momento. Molte persone scelgono di affittare la casa piuttosto che di averne una di proprietà. Le ragioni, come abbiamo accennato, possono essere molteplici. Fatto sta che è proprio a costoro che ciò che stiamo per scrivere potrebbe tornare utile. A breve vedremo le città italiane in cui affittare una casa costa di meno. Scopriamo quali sono.

Lo stipendio netto medio di un dipendente italiano si aggira attorno ai 1.600 euro. Specialmente se si ha una famiglia numerosa, vivere con questa somma potrebbe essere difficile. Ciò vale specialmente per chi non ha una casa di proprietà ma si ritrova a doverla affittare.

L’ideale sarebbe cercare di spendere il meno possibile. Ma come fare? Per fortuna, esistono alcune città italiane in cui il costo dei fitti è decisamente basso rispetto alla media, che si attesta sui 12,9 euro al metro quadrato. Vediamo, dunque, le 3 città italiane in cui l’affitto costa di meno.

Caltassinetta, Sicilia

Secondo le riviste specializzate, sarebbe questo il comune in cui l’affitto costa di meno. Caltassinetta ha circa 51 mila abitanti ed è una città ricca di zone verdi e luoghi di interesse culturale, come i numerosi scavi archeologici e alcune sedi decentrate dell’Università di Palermo.

Il costo di un affitto in questa città sarebbe di circa 4,19 euro al metro quadrato al mese. Insomma, molto meno rispetto alla media italiana.

Altavilla Milicia, Sicilia

In provincia di Palermo, questo comune conta circa 8.818 abitanti. L’affitto medio ammonta a circa 5,39 euro al metro quadrato al mese. Anche in questo caso, si tratta di un costo davvero irrisorio, se confrontato alla media della nostra Penisola. Vediamo adesso l’ultima delle 3 città italiane in cui l’affitto costa di meno.

Castel Volturno, Caserta

Per l’ultima città della nostra classifica ci spostiamo in Campania, precisamente in prossimità della città di Caserta. Questo comune conta poco meno di 30.000 abitanti. Il costo di un affitto lì è di circa 6,60 euro al metro quadrato ogni mese. Anche in questo caso, dunque, una somma molto bassa.

È possibile trovare case in affitto anche al prezzo di soli 3,24 euro al metro quadrato ogni mese. Segnaliamo che anche acquistare una casa lì costa molto poco: 628 euro al metro quadrato circa. Anche in questo caso, si tratta di un prezzo molto al di sotto della media italiana.

