Quanto costa una camera all’hotel di Milano, scelto per la conclusione del calciomercato 2023

Terminerà oggi alle 20 la sessione estiva di calciomercato 2023. Febbrili trattative fino all’ultimo secondo, per cercare di cogliere l’ultima opportunità di migliorare la propria squadra. Tutto il calcio italiano si è radunato in un hotel di Milano per vivere le ultime ore di campagna trasferimenti. Scopriamo insieme qual è.

Da sempre il capoluogo meneghino è il fulcro del calciomercato. Da quando venne “inventato” da Raimondo Lanza di Trabia, presidente del Palermo Calcio, che agli inizi degli Anni Cinquanta decise di salire al nord per incontrare i vertici dei grandi club metropolitani per instaurare trattative che potessero portare nella sua società alcuni dei migliori giocatori dell’epoca, per cercare di portarla nell’Olimpo della Serie A.

Il sogno non riuscì, ma il fatto che decise di ricevere i colleghi presidenti in alcuni alberghi, tra cui il famoso Gallia, fece diventare consuetudine, negli anni a venire, per gli alti vertici del calcio italiano, il ritrovarsi in un’unica sede per concludere le trattative.

Da diversi anni, ormai, il calciomercato si svolge ovunque nel mondo, qualsiasi luogo è adatto per impostare un affare, la tecnologia ha annullato ogni tempo e ogni distanza. Rimane, però, la tradizione di ritrovarsi negli ultimi due o tre giorni di mercato in una sede unica. Gli hotel milanesi fanno a gara per ospitare quella che ormai è diventata una sorta di kermesse.

Dove si svolgono gli ultimi giorni di calciomercato 2023

Quest’anno sarà la prestigiosa sede dell’Hotel Sheraton a sancire la fine ufficiale delle trattative. Tutti i dirigenti del nostro calcio, da quelli della Serie A, arrivando a quelli della C, sono presenti presso l’albergo milanese, situato in zona San Siro.

Molti solamente per fare presenza, perché i veri affari sono stati fatti altrove, altri perché, magari, può venire un’idea last minute da realizzare tra le segrete stanze dell’hotel sito in via Caldera 3.

Chiaramente, però, l’accesso alla struttura non è solamente riservato agli uomini del calciomercato. Chiunque, quindi, volendo, può decidere di prenotare una stanza.

Quanto costa una camera all’Hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato?

Ebbene, le tariffe sono alte, ma a Milano si possono trovare strutture con costi decisamente superiori. Non siamo in centro, ma la zona di San Siro è residenziale, servita dai mezzi e facilmente raggiungibile in macchina.

Per una notte in camera doppia o matrimoniale standard si spendono 309 euro, colazione esclusa. Per una executive, invece, il costo sale a 369.

Se si volesse prenotare una suite, il costo varia tra i 459 della junior ai 609 della executive, la camera più cara dello Sheraton. Se si volesse anch il servizio colazione, bisognerebbe aggiungere alle tariffe 30 euro, fuorché a quella della suite executive che rimarrebbe invariata.

Abbiamo visto, dunque, quanto costa una camera all’hotel di Milano, lo Sheraton, in zona San Siro, che ospiterà la fine del calciomercato 2023. Un po’ troppo, forse, per fare un selfie con qualche dirigente di spicco del nostro calcio.

