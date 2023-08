Arriverà a Monza il rinnovo di contratto di Charles Leclerc? Ecco quanto guadagnerà il pilota della Ferrari

Il mercato dei calciatori si chiuderà ufficialmente questa sera. Quello dei piloti, come da consuetudine, si aprirà, invece, con l’ultima tappa europea del circus della Formula 1, la più prestigiosa insieme al Principato di Monaco, ovvero Monza. Nel tempio della velocità si disputerà una gara che sembra già decisa in partenza, a causa del dominio assoluto di Max Verstappen e della sua Red Bull. Per questo, l’interesse degli appassionati si sposterà sul mercato piloti.

Il Gran Premio d’Italia è sempre stato, storicamente, occasione per comunicare al pubblico e ai media delle novità per la stagione successiva. In particolare, protagonista di questi annunci è spesso stata la scuderia di casa, la Ferrari, che più di una volta ha annunciato un cambio di pilota o un acquisto importante proprio durante il weekend brianzolo.

Potrebbe essere così anche quest’anno, perché pare ormai fatto l’accordo che legherà Charles Leclerc alla scuderia di Maranello per i prossimi cinque anni. La notizia rimbalzava già da qualche tempo, avendo il monegasco il contratto in scadenza nel 2024, ma ora sembra che manchi solo l’ufficialità che potrebbe arrivare proprio a Monza, magari già nelle prossime ore.

La storia

Entra nel 2016 nella Ferrari Driver Academy, grazie a un suggerimento del compianto Jules Bianchi, un anno in prestito alla Sauber Alfa Romeo, poi il rientro alla casa madre e l’ascesa fino al titolo di vice campione del mondo nel 2022. Questo il percorso di Charles Leclerc, 26 anni a ottobre, capace di vincere 5 Gran Premi, di salire sul podio 27 volte e di partire per 20 volte dalla pole position. Tutti numeri conseguiti con la tuta rossa addosso.

Quest’anno avrebbe voluto lottare per il titolo, ma già dai primi gran premi si è capito che la macchina non glielo avrebbe consentito. Molta delusione, qualche errore, diverse incomprensioni con i box. La stagione più buia da quando corre con la Ferrari. A Monza, davanti al suo pubblico, proverà a regalare ai tanti tifosi che lo amano, un bel risultato, ma sarà assai complicato salire sul podio.

Arriverà a Monza il rinnovo quinquennale del contratto tra Leclerc e Ferrari

Il monegasco, però, non vuole mollare. Ha un obiettivo chiaro in testa. Riportare il titolo mondiale a Maranello, perché sa bene che vincere un campionato con la Rossa renderebbe immortali. Ci riproverà nel 2024, ultimo anno del vecchio contratto, che, però, verrà prolungato anche per le cinque stagioni successive.

In pratica, Leclerc potrebbe arrivare a correre con la Ferrari per oltre 10 anni, visto che il nuovo accordo scadrebbe nel 2029. Sarebbe uno dei piloti più longevi della gloriosa storia del Cavallino Rampante.

Le cifre parlano di un accordo quinquennale con un compenso complessivo di 190 milioni di euro. In particolare, sarebbe un accordo a salire, che potrebbe toccare la cifra di 50 milioni nell’ultimo anno di contratto. Previsti anche dei bonus in base ai risultati, che, ovviamente, la Ferrari spera di elargire a Charles quanto prima. Significherebbe un ritorno alla competitività per la monoposto italiana, che punta decisamente su di lui per provare a riportare a Maranello un titolo piloti che manca dal lontano 2007.

Arriverà a Monza il rinnovo di contratto di Charles Leclerc? Al momento non ci sono certezze sull’annuncio, ma è un’eventualità da non scartare. L’accordo, tuttavia, c’è già, dare l’ufficialità dovrebbe essere solo una formalità.

Anche se, poi, sarà fondamentale garantire al pilota monegasco una vettura in grado di competere, altrimenti potrebbe essere prevista una clausola di uscita contratto nel 2026, quando, con il nuovo regolamento, potrebbe esserci un rimescolamento importante di valori in griglia. Ovviamente, i tifosi della Rossa si augurano che tutto ciò non avvenga e che già dal 2024 possa esserci una decisa svolta in fatto di prestazioni.

Lettura consigliata

Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza: come raggiungere l’autodromo e quanto costano i parcheggi