Dove andare per un weekend romantico con pochi soldi: questa splendida località pugliese è la perfetta destinazione estiva 

Sogni un weekend romantico ma non hai molti soldi da spendere? Questo splendido borgo pugliese è il posto che fa per te!

È tempo di ferie per tanti italiani, ma non tutti hanno la disponibilità economica per viaggiare. Tra rincari, inflazione, aumento dei costi di mutui e di finanziamenti è difficile incastrare tutte le spese. Di andare all’estero non se ne parla, anche se esistono posti belli come le Canarie a prezzi più abbordabili. Ma se vuoi risparmiare sui costi di alloggio e viaggio, resta in Italia. Il nostro Bel Paese è ricco di località incredibili dove rilassarsi due giorni con la tua dolce metà.

Dove andare per un weekend romantico con pochi soldi, scegli la Puglia

Il luogo magico che devi assolutamente visitare è Cisternino, in provincia di Brindisi. Meno affollato delle altre località pugliesi è anche tra i più economici. Visto che si trova più nell’entroterra è meno gettonato nel periodo estivo, ma merita davvero. Prima di tutto partiamo dai costi, soggiornare a Cisternino è davvero molto conveniente. Puoi decidere di andare in un b&b, in hotel, o nei caratteristici Trulli, proprio così. Non tutti lo sanno, ma i Trulli non ci sono solo ad Alberobello, ma in molte altre località pugliesi. Il prezzo? Per il weekend di fine agosto per due persone per due notti costa neanche 200 €. Mentre se cerchi un Trullo un po’ più di lusso con colazione inclusa il prezzo si aggira sui 380 €. In ogni caso, un prezzo davvero incredibile per una fuga d’amore nella splendida Puglia.

Incredibile centro storico ma a pochi passi dal mare

Cosa fare e vedere in questo posto magico che sembra catapultarti in un posto fatato? Il centro storico di Cisternino è uno dei più affascinanti di tutta la Valle d’Itria. Strade ciottolate, piazzette che si aprono tra i numerosi vicoletti bianco latte. Un fascino che sa d’Oriente e che ricorda l’architettura di luoghi lontani.

Del cibo neanche a dirlo, uno dei più buoni di tutta Italia e anche piuttosto economico. Per pranzare in qualche locanda del centro piatti della tradizione e a base di pesce si parte dai circa 25 e a salire. Ma puoi sempre mangiare del buono street food spendendo poco più di 5 €.

Poi una bella passeggiata ammirando panorami mozzafiato, come quello dal Belvedere Santa Lucia. O perché no, organizzare un picnic romantico nella campagna circostanze. Per finire, siccome sei a 30 minuti dal mare, si può fare una capatina in spiaggia.

Insomma, ecco dove andare per un weekend romantico con pochi soldi questa estate. Se sei al verde ma vuoi concederti una piccola vacanza, Cisternino è il posto giusto per te. Tutti i vantaggi della splendida terra pugliese ad un prezzo molto più che conveniente!