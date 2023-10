Quanto costa un panino, una pizza o un piatto di pasta se a cucinarlo è Carlo Cracco, differenze tra Roma e Milano

È uno degli chef che guadagna di più in Italia, se ci troviamo in una città in cui c’è un suo ristorante la tentazione di mangiare e provare la sua cucina è tanta. A spaventarci è il conto che ci aspetterebbe alla fine. Vediamo di capire se è così salato come molti dicono.

Un cuoco in Italia guadagna in media 34.000 euro l’anno. Secondo Report, Cracco sarebbe un cuoco d’affari da 10 milioni l’anno. Ma come si fa a stabilire quando guadagna realmente con tutte le attività che svolge? Spesso impegnato in televisione, è diventato un intrattenitore tra i preferiti del pubblico. Ma chi è appassionato di cibo lo preferisce ancora dietro ai fornelli.

Lui dice che cucinare è rilassante ma non quando ci sono di mezzo le stelle Michelin. Essere giudicati ogni volta che un piatto esce dalle cucine è davvero stressante. Così come lo è stato partecipare al programma Masterchef che alla fine ha abbandonato. Si trova molto più a suo agio nel programma Dinner Club, sempre in viaggio per ritrovare i posti che ha tanto amato in compagnia dei suoi amici Vip. Il programma ha avuto molto successo nelle piattaforme streaming.

Nuove aperture

Veniamo quindi alla parte più importante. Quanto costa un panino, una pizza o un piatto di pasta nel ristorante di Carlo Cracco? I punti di riferimento sono Milano e Roma ma bisogna affrettarsi. Cracco è famoso anche per la velocità con cui apre e chiude i suoi ristoranti affrontando sfide e avventure a velocità supersoniche. A Milano il punto di riferimento è la Galleria in cui si trova anche il Caffè Cracco. A Roma la nuova apertura è all’interno del lussuoso Hotel Corinthia in Piazza del Parlamento.

I prezzi della nuova apertura romana dovrebbero seguire l’andamento di quelli milanesi vista la lussuosa e prestigiosa location. Non sono previste differenze di prezzo tra Roma e Milano. Un menù degustazione di 8 portate con vino al calice dovrebbe avere un costo di 350 euro.

Quanto costa un panino, una pizza o un piatto di pasta in Galleria

Se stiamo viaggiando e ci troviamo a Milano, potremmo farci prendere dalla tentazione di provare la pizza di Carlo Cracco. Questa pizza è diventata famosa per le polemiche oltre che per la bontà. Il suo costo infatti sarebbe di 22 euro nel ristorante della Galleria, prezzo considerato troppo alto dagli avventori. Ma se è buona forse vale la pena fare uno sforzo. I primi piatti di Cracco si aggirano tutti sullo stesso prezzo che è di 50 euro. Quindi per mangiare un piatto di pasta anche semplice è questo il costo che dobbiamo aspettarci.

Quando di mezzo c’è il pane i costi aumentano. Il cesto del pane al ristorante di Cracco costerebbe 7 euro, il Club Sandwich 28 euro, l’hamburger costerebbe 32 euro. Questi sono i prezzi che dobbiamo aspettarci. La qualità è elevata, così dicono gli appassionati di cibo e TV che hanno voluto provare l’esperienza. Molti di loro sono stati convinti e ci torneranno. A noi la scelta.