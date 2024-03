4 consigli per investire in Borsa nel modo migliore - Foto da pexels.com

Investire in Borsa non è semplice. Bisogna tenere conto di tantissimi fattori per minimizzare i rischi e massimizzare i guadagni. Proprio per questo, è sempre importante studiare e cercare di capire come muoversi in un Mondo in evoluzione come quello attuale. Avere delle guide o dei punti di riferimento può pertanto essere di grande aiuto a chi ha intenzione di raddoppiare il proprio capitale. Oggi vedremo alcuni consigli di famosissimi trader, diventati ricchi grazie ad alcuni investimenti ben studiati e che gli hanno fruttato grandi fortune. Vediamo, quindi, 4 consigli per investire in Borsa nel modo migliore.

“Se investire è divertente, se ti stai divertendo, probabilmente non stai facendo soldi. Il buon investire è noioso”

Questa è una frase di George Soros, noto imprenditore, filantropo e banchiere ungherese. Ma cosa vuol dire? In poche parole, investire bene comporta una grande pazienza. E soprattutto, molto tempo.

Farsi prendere dall’adrenalina quando si investe in Borsa è sbagliato e può portare a gravi perdite o a mancati guadagni. Ecco, quindi, perché Soros dice che ”il buon investire è noioso”. Insomma, essere un trader non è per tutti.

“Se hai difficoltà ad immaginare una perdita del 20% nel mercato azionario, non dovresti investire in azioni”

Questo è un consiglio del magnate John Bogle, morto nel 2019. È noto anche per essere stato a capo di Vanguard, che ha fondato e reso anche famoso in tutto il Mondo.

Questo consiglio sottolinea i rischi che comporta investire nel mercato azionario, un asset notoriamente rischioso ma che può anche dare tante soddisfazioni. Come è facilmente comprensibile, Bogle sconsiglia di farlo a chi teme troppo le perdite. Infatti, sono purtroppo quasi del tutto inevitabili quando si investe in azioni.

“Non conta predire la pioggia, conta costruire l’arca”

Questa è una frase di Warren Buffett, che è il CEO di Berkshire Hathaway. Egli sottolinea che non è importante prevedere i rischi o almeno non soltanto. Bisogna, infatti, anche e soprattutto fare in modo da salvaguardarsene.

Insomma, crearsi quello che potremmo definire un vero e proprio ”cuscinetto” che possa permettere di non subire gravi danni nei momenti più difficili per i mercati. Soltanto in questo modo si potrà investire tranquillamente.

4 consigli per investire in Borsa nel modo migliore: “Le 4 parole più pericolose nel mondo degli investimenti sono «questa volta è diverso»”

Queste parole di Sir John Marks Templeton sono molto importanti anche per la vita quotidiana. Quante volte ci capita di ripetere più e più volte lo stesso comportamento sperando che porti a risultati diversi?

Fare un errore va bene, ma non bisogna mai perseverare. Quando si nota che una particolare strategia di investimento non funziona, è meglio prenderne nota ed evitare di intestardirsi.

Lettura consigliata

3 rischi geopolitici a cui gli investitori devono fare attenzione secondo Goldman Sachs