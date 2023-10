I collezionisti pagano fino a 1.200 euro per le 1.000 lire Marco Polo: non fare questi errori

Marco Polo sostituisce Giuseppe Verdi. È il 1982 ed entra in circolazione una delle banconote più famose d’Italia, la Macro Polo, che va a sostituire un’altra banconota che ha fatto la storia, quella Giuseppe Verdi. Oggi la banconota Marco Polo ha un valore interessante.

Nella parte davanti c’è il ritratto di Marco Polo, l’immagine è presa dal dipinto Vedovo Sconosciuto della scuola veneziana del sedicesimo secolo ospitato nella Galleria Doria Pamphilj a Roma. Nel retro si trova il palazzo Ducale di Venezia in verticale. La banconota è stata creata da Salvini e Cionini e a seconda dell’anno si trovano firme del Governatore della Banca d’Italia e del Cassiere differenti. Ciampi e Stevani o Ciampi e Speziali le due firme presenti.

Le banconote sono rimaste in corso fino al 30 giugno del 1995 e ne sono state stampate più di 2 miliardi di esemplari. Eppure il loro valore ancora oggi è molto elevato e i collezionisti li ricercano in continuazione. Questo è lo strano caso delle banconote Marco Polo.

Caratteristiche tecniche

Secondo alcuni esperti non sono le banconote più belle che l’Italia abbia avuto a disposizione. Forse parte del loro fascino è dato dalla presenza dell’esploratore veneziano che con il suo libro Il Milione ha compilato un vero e proprio atlante di riferimento ricco di avventure. La rappresentazione del Palazzo Ducale di Venezia a ricordare il luogo di nascita di Marco Polo è una celebrazione. Così come lo è in parte il simbolo del Leone di San Marco che accompagna quello delle Repubbliche Marinare.

Quando si tratta di fare una valutazione degli esemplari che abbiamo in casa dobbiamo stare attenti a non commettere errori. Uno dei più comuni è quello di confondere il valore che la banconota ha raggiunto oggi ufficialmente con quello che troviamo nei siti d’asta e che è dettato da chi ha intenzione di venderle. Le banconote da 1.000 lire Marco Polo possono valere fino a 50 euro se sono Fior di Stampa quindi nuovissime. Ma i collezionisti pagano fino a 1.200 euro per alcuni esemplari.

I collezionisti pagano fino a 1.200 euro per alcuni esemplari ma bisogna fare attenzione

Una prima cosa che dobbiamo analizzare è se la banconota che abbiamo in mano fa parte di una serie sostitutiva, cioè la serie di banconote che hanno sostituito quelle difettose. Le banconote da 1.000 lire Marco Polo che hanno la X nel numero si serie valgono da 150 euro a 190 euro. Se sono Fior di Stampa arrivano a valere 240 euro.

Ma sul sito eBay esistono esemplari che valgono di più. Uno con un errore di taglio nella parte destra è in vendita in buonissime condizioni al prezzo di 600 euro. Altri esemplari sono in vendita a 300 euro e a 1.200 euro. Nella descrizione non è riportata la motivazione per cui dovrebbero costare tanto. Il possessore potrebbe aver fatto la foto, messo in vendita il pezzo e provato a ricavare il massimo. Quindi non facciamo l’errore di pensare che la nostra banconota possa valere tanto. I valori delle banconote sono quelli appena indicati, per avere una somma più alta è necessario che sia presente un errore di stampa o altra particolarità che renda l’esemplare raro e unico.