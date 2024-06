Quanto costa un ombrellone a Maratea? Forse meno di quanto pensi

Maratea è una delle località più rinomate per gli amanti del mare. Non è forse una delle mete più esclusive, ma è certamente tra le più belle. A volte, infatti, non c’è bisogno di andare in posti come Riccione o Gallipoli per trascorrere delle splendide vacanze. A Maratea non manca niente, a partire dagli splendidi paesaggi fino a giungere al mare cristallino e alle comode strutture. Inoltre, i prezzi sono notevolmente più bassi di quanto ci si aspetterebbe tenendo conto della bellezza del posto. Cerchiamo di capirne di più.

Maratea è un piccolo borgo dagli splendidi paesaggi, lodati anche dallo scrittore Cesare Pavese e dal giornalista Indro Montanelli. È ricco di flora lussureggiante, fauna e ha anche delle belle spiagge. È un vero e proprio paradiso naturale, che tutti dovrebbero visitare almeno una volta nella vita. Specialmente chi ama il mare.

Inoltre, è adatto anche a chi ha pochi soldi da spendere. Perché? Per rispondere a questa domanda, vediamo quanto costa un ombrellone a Maratea. Anticipiamo già che anche il costo del parcheggio è molto basso: nei lidi, si paga 5 euro per tenere al fresco la macchina un’intera giornata.

Quanto costa un ombrellone a Maratea?

La risposta è: dipende. Nella splendida spiaggia di Caparro, i lidi sono molto economici. Un ombrellone con un lettino o una sdraio, infatti, costano attorno ai 20 euro. Inoltre, è presente anche una zona pic nic nella quale consumare l’eventuale pranzo al sacco.

Presso la Spiaggia Cala Jannita, nota per la sua sabbia nera, è invece presente anche una spiaggia libera. Pertanto, lì è possibile godersi le acque più belle di Italia senza pagare niente.

Ecco il range di prezzi

In generale, a Maratea un ombrellone con lettino e sdraio costano dai 15 ai 30 euro nelle zone più care. Ovviamente, i prezzi possono anche variare in base al periodo preso in cui si decide di recarsi lì. Ad esempio, ad agosto è possibile che si paghi di più.

Lettura consigliata

Hai questa 2 euro rara? Allora puoi metterti in tasca 1.000 euro