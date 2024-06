Un nuovo mese sta per cominciare e porterà molte novità per alcuni segni zodiacali. Non tutte, sfortunatamente, saranno positive. Ce ne saranno infatti alcuni che avranno un periodo molto negativo e che rimpiangeranno i mesi precedenti. Quali sono? Scopriamolo a breve.

Non sempre la fortuna è dalla nostra parte. Nei periodi in cui le stelle ci remano contro, è necessario fare attenzione e diventare più previdenti in tutto ciò che si fa. Questo è ciò che dovranno fare dei segni zodiacali a luglio, dal momento in cui verranno messi alla prova. Niente paura: non si è mai messi di fronte a qualcosa che non si può affrontare. L’importante è mantenere sempre il giusto stato d’animo e non lasciarsi facilmente abbattere dalle avversità.

Sfortuna nera per 2 segni zodiacali a luglio, ecco chi sono: lo Scorpione

Attorno a questo segno zodiacale c’è una vera e propria ”leggenda nera”. Viene considerato il più vendicativo, il più cattivo e anche uno di quelli con meno emozioni. In verità, il povero Scorpione è spesso semplicemente frainteso.

Infatti, è un vero e proprio solitario per natura e raramente apprezza le altre persone che, di rimando, inventano brutte storie sul suo conto. Purtroppo, la sfortuna nera si abbatterà su questo segno zodiacale nel corso del prossimo mese. Sarà un periodo molto negativo, in cui lo Scorpione si sentirà perduto. Tuttavia, troverà presto la forza d’animo di reagire e, se sfrutterà bene le carte in tavola, la situazione potrebbe ribaltarsi nei prossimi mesi.

Pesci

Uno dei segni più sensibili dello zodiaco vivrà un periodo altrettanto brutto a luglio. Per lui valgono le stesse avvertenze fatte allo Scorpione: calma e sangue freddo. È vero, a volte Pesci potrebbe sentire la voglia di buttare la spugna e piangersi addosso. Tuttavia, dovrà tenere a mente che c’è sempre una luce in fondo al tunnel e la sua, come quella dello Scorpione, è più brillante che mai.

Insomma, questi due segni dovranno accettare le sfide che gli verranno poste e lottare come leoni per uscirne vincitori.

