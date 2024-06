Dove è più conveniente comprare casa al mare in Puglia? Alcune sono tra le città più belle

La Puglia è una delle regioni italiane più ricche di storia, cultura e folclore. Inoltre ogni anno attira migliaia se non milioni di turisti da tutto il Mondo e dal resto di Italia, anche grazie a località caratteristiche come Alberobello, nota per i suoi trulli. Tuttavia, è indubbio che la Puglia offra anche splendide spiagge e un mare cristallino. Proprio per questo, alcune persone potrebbero essere interessate a comprare lì una casa vicina al mare. Ma dove? Rispetto a quelli di molte località italiane, i prezzi delle città pugliesi non sono particolarmente alti. Scopriamo a quanto ammontano e dove è più conveniente comprare casa.

Dove è più conveniente comprare casa al mare in Puglia?

Con l’arrivo dell’estate in molti potrebbero star valutando l’acquisto di una casa vacanze. C’è chi potrebbe star valutando di prenderne una in Puglia, dove ci sono numerose località che affacciano sul mare. D’altronde, è anche la terra delle cosiddette ”Maldive del Salento”, note per le splendide spiagge e per l’acqua così cristallina da far invidia alle località più esclusive di tutto il Mondo.

Le città coi prezzi più bassi

Dunque, vediamo dove è più conveniente comprare casa al mare in Puglia. Prima di tutto ad Ostuni, la famosissima città bianca del Salento. Lì i prezzi ammontano a circa 1.600 euro al metro quadrato. Un costo molto basso, se si considera che la media di prezzo italiana per una casa è di circa 2.000 euro al metro quadrato.

Inoltre, anche la provincia di Lecce è particolarmente economica. Lì i prezzi vanno dai 700 euro al metro quadrato e arrivano ad un massimo di circa 1.684 euro al metro quadrato. Insomma, si potrebbero facilmente trovare degli investimenti convenienti dal punto di vista degli immobili. Ecco, quindi, dove comprare casa al mare in questa splendida regione.

