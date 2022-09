Nel periodo autunnale, ed ancor di più in inverno, spesso a causa del maltempo è praticamente impossibile stendere i panni ad asciugare. Di conseguenza in Italia, specie al Nord, molte famiglie non possono fare a meno dell’asciugatrice.

Quindi, in questo caso i panni lavati in lavatrice vengono inseriti nell’asciugatrice. Per un ciclo completo di asciugatura. Con il vantaggio, al termine dell’operazione, di avere un bucato non solo asciutto. Ma anche sterilizzato. Mentre con i panni stesi fuori ad asciugare i vestiti possono venire a contatto con allergeni. E spesso anche con l’inquinamento atmosferico se si vive in città.

Quanto costa un ciclo di lavaggio e asciugatura e come risparmiare

Detto questo, vediamo quanto consuma un’asciugatrice. Proprio quando compie per l’asciugatura un ciclo completo. Ed anche come utilizzare questo elettrodomestico. Senza andare ad incidere troppo sulla bolletta. Nel dettaglio, su quanto costa un ciclo di lavaggio e asciugatura, c’è da dire che i consumi di energia elettrica dipendono dalle caratteristiche dell’elettrodomestico. Ovverosia dalla sua classe energetica.

In particolare, quando l’asciugatrice non è ad elevata efficienza energetica, il consumo di elettricità può salire. Ed arrivare fino a ben 4 kWh. Per ogni ciclo di lavaggio. Con una spesa che, in un anno, può anche superare i 200 euro. Mentre quando l’asciugatrice è in classe A i consumi di elettricità si dimezzano. E, di conseguenza, pure i costi in bolletta.

Come abbassare la bolletta quando si utilizza per i panni questo elettrodomestico

Quindi, avere un’asciugatrice ad elevata efficienza energetica è la condizione necessaria. Per abbassare la bolletta. Ma non è una condizione sufficiente. In quanto il risparmio energetico, chiaramente, passa anche dall’utilizzo dell’elettrodomestico sempre a pieno carico. Al pari della lavatrice. Inoltre, si risparmia energia con l’asciugatrice se dalla lavatrice i capi escono già abbastanza asciutti grazie alla centrifuga.

In più, per abbassare la bolletta con l’uso dell’asciugatrice occorre sempre scegliere il programma giusto. Evitando di selezionare il programma alla massima temperatura. Quando questo non è strettamente necessario. Ed evitando, allo stesso modo, di selezionare pure quei programmi che sono caratterizzati da cicli di asciugatura che sono molto lunghi.

Infine, ma non in ordine di importanza, gli elettrodomestici consumano meno elettricità quando sono perfettamente funzionanti. E quindi anche per l’asciugatrice, quando serve, è necessaria la manutenzione periodica. Con le asciugatrici di ultima generazione, tra l’altro, è facile capire quando intervenire con la manutenzione. In quanto ci sono sensori e spie che avvertono, per esempio, quando il filtro è sporco.

