L’autunno è da poco iniziato e solitamente questa stagione ci spinge davanti allo specchio per modificare qualcosa del nostro look.

Gli outfit diventano sempre più “a cipolla” ma, dopo un periodo di caldo intenso, salsedine o cloro, sarebbe l’ora di rivoluzionare anche la nostra chioma.

Per esempio, potremmo coccolarla con prodotti ricostituenti e usare l’aceto di mele per renderla luminosa e morbida.

In alternativa o in associazione a questo momento SPA potremmo fare un salto dal parrucchiere regalandoci un taglio.

Con una passata di forbici, infatti, andremmo ad eliminare le punte più secche e sfibrate, potremmo sfoltire la massa, darle un andamento più armonico e stimolare la crescita.

Tuttavia, per essere alla moda questo autunno ma anche il prossimo inverno, ecco quali tagli adocchiare per giovanissime e over 50 e 60.

3 tagli di capelli di moda nell’autunno 2022 ideali anche per over 50 e 60

Per le donne che non temono le affilate lame delle forbici e vogliono osare, sfoggiando un look del tutto nuovo, un taglio corto è quello che ci vorrebbe.

Nell’autunno 2022 la tendenza delle tendenze sarebbe il pixie cut, una grande riconferma dal 2021.

Questo taglio dà una veste nuova per eccellenza e si inserisce nella lista dei “cortissimi” formidabili per ringiovanire di colpo o sfinare i lineamenti.

I capelli, infatti, vengono accorciati drasticamente, lasciando la nuca totalmente scoperta.

Davanti e nella parte alta della chioma, invece, si può mantenere una lunghezza in più, ideale per creare un elegante ciuffo laterale.

Nell’autunno 2022, però, il pixie cut abbandonerebbe la consueta piega liscia per diventare “wavy” e cioè mosso ad arte.

In sostanza, usando spazzole tonde o piastre dovremmo rigirare le corte ciocche per creare volume e piccole onde morbide e ribelli.

Taglio capelli medi

Per chi vuole accorciare ma non troppo, sbarazzandosi di lunghezze secche come paglia o troppo decolorate, la scelta giusta sarebbe un taglio medio.

L’autunno 2022 è segnato da un gran ritorno, quello del “Lob” o “long bob”.

Il caschetto medio, must have dello scorso inverno, è quella via di mezzo tra corto e lungo facile da gestire ma cool e chic.

Inoltre, sarebbe una scelta vincente per chi ha superato i fatidici “anta” in quanto sarebbe in grado di cancellare almeno 10 anni di età.

Per quanto riguarda la piega delle sue ciocche che sfiorano le spalle, ancora una volta spazzola o piastra alla mano per creare onde larghe senza troppa perfezione.

Taglio lungo

Infine, l’ultimo dei 3 tagli di capelli di moda nell’autunno 2022 è per chi ha giurato fedeltà al lungo ma vuole creare un po’ di movimento.

Si tratta, infatti, di un lungo leggermente scalato, utile per ripristinare volume ed eliminare le doppie punte.

Per completare, ed essere pienamente alla moda, il vero tocco chic sarebbe sul davanti.

Infatti, non dovrebbero mancare i “layers”, ciocche di varie lunghezze che incorniciano il viso, o, in alternativa, una frangetta leggera e vaporosa.

