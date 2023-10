Quanto costa un appartamento a City Life, la zona più lussuosa di Milano dove vivono anche i Ferragnez, e i prezzi medi in altre zone della città 

I prezzi del mercato immobiliare dipendono anzitutto dalla città e dal rione in cui si cerca un immobile. Milano city Life è la zona più esclusiva del capoluogo lombardo, dove vivono personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria. Scopriamo insieme quanto può costare vivere qui e in altre parti di Milano.

Milano City Life è uno dei quartieri più esclusivi del capoluogo meneghino. Di recente costruzione, per il suo inconfondibile sky-line, l’area è nota come “Tre Torri”, vista la presenza di 3 architetture ultra moderne, come la Torre Isozaki, la Torre Libeskind e la Torre Hadid. La zona è caratterizzata da lussuosi appartamenti ed uffici alloggiati in grattacieli ed edifici all’avanguardia. La zona shopping è concentrata nello CityLife Shopping District, dove ci sono negozi alla moda, ristoranti internazionali e un cinema. C’è anche un’area verde. Il parco CityLife ospita più 1000 alberi ed è trtaversato da numerosi sentieri pedonali e ciclabili. Qui vivono VIP del calibro dei Ferragnez, personaggi sportivi e figure di spicco dell’imprenditoria milanese. Sicuramente i prezzi di un immobile sono stellari.

Quanto costa un appartamento a City Life

Vivere a Milano City Life non è da tutti. Di media, gli appartamenti in questo zona del capoluogo costano 8.500 euro al metro quadro. Ciò vuol dire che per un minuscolo monolocale di appena 40 mq si potrebbe arrivare a spendere fino a 350.000 euro!

Tuttavia, in questo complesso residenziale esclusivo ci sono quasi solo appartamenti di metrature importanti, anche oltre i 200 metri quadri.

Non meno costoso è vivere qui in affitto. Per un monolocale a City Life, la spesa mensile si aggira attorno a 1.500 euro. Per una casa grande, di oltre 140 mq, si superano tranquillamente i 3.500 euro al mese.

Prezzi medi delle case nei principali quartieri

Ora che abbiamo scoperto quanto costa un appartamento a City Life, vediamo le tariffe medie in altre zone di Milano. Più cara della lussuosa City Life c’è solo la centralissima zona Duomo, con 8.626 euro/mq.

Si scende leggermente per un appartamento nel centro storico di Brera (7.658 euro/mq) e nella zona dell’Università Statale (6.147 euro/mq).

Nella zona Circonvallazione, e quindi Farini, Sarpi, Parco Sempione, Buenos Aires, Corso Magenta, Porta Nuova, Porta Genova e via San Vittore, il prezzo al mq oscilla tra i 4 e i 5mila euro.

Per scendere sotto i 3.000 euro/mq, ma comunque sopra i 2.000 euro/mq, occorre spostarsi nel primo decentramento della città, in zone come Famagosta, Bovisa, Lambrate. Forlanini, Niguarda, Parco Lambro e Longanesi.

Lettura consigliata

Attiriamo fortuna ed energie positive in casa con i colori suggeriti dal Feng Shui