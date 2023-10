Vuoi risparmiare in cucina? Ecco 2 ricette con la zucca a meno di 2 euro: facili, veloci ed irresistibili

La zucca è un ortaggio tipicamente autunnale ma che in Italia è di stagione da agosto a febbraio. Quest’ortaggio si acquista a basso prezzo e ti permette di preparare tante e buonissime ricette. Se vuoi risparmiare in cucina e avere qualche idea facile e veloce da preparare, questo articolo fa per te.

La zucca è molto apprezzata per la sua versatilità in cucina. Quest’ortaggio è particolarmente consigliato alle persone che seguono diete ipocaloriche, poiché per 100 grammi di prodotto la zucca possiede solo 18 calorie.

Con la zucca puoi preparare pietanze dolci e salate che vanno dagli antipasti ai dessert. Inoltre, la zucca è anche un ortaggio dalle mille virtù. È ricca di antiossidanti, vitamine del gruppo A, C ed E, alleate delle difese immunitarie. Infine, è povera di grassi e ricca di fibre, fosforo, magnesio e potassio.

Tra i suoi pregi, devi sapere che la zucca è anche un ortaggio decisamente poco costoso. Ecco perché oggi ti consigliamo 2 ricette da preparare per soddisfare il palato e proteggere il portafoglio.

Vuoi risparmiare in cucina preparando un piatto sfizioso ed economico? Prova questo secondo piatto pronto in soli 20 minuti

Le polpette piacciono a tutti: perché non prepararle con la zucca? Ti servono: 3 patate medie, 100 grammi di zucca, 50 grammi di ricotta e 50 grammi di mozzarella. Per insaporire userai: sale, pangrattato, prezzemolo e una manciata di formaggio grattugiato.

Fai lessare le patate fino a farle ammorbidire. Nel frattempo, pulisci la zucca togliendo buccia, semi e filamenti e tritala. Sbuccia le patate lesse, schiacciale e uniscile alla zucca tritata in un recipiente. Aggiungi ricotta, formaggio grattugiato, sale e prezzemolo tritato. Amalgama il tutto e forma delle palline. Metti al centro un pezzetto di mozzarella e sigillale.

Passale nel pangrattato e decidi come cucinarle: potrai farle al forno o fritte in padella. Nel primo caso, dovranno cuocere per 12 minuti a 180 gradi. Nel secondo caso, fai bollire dell’olio di semi e fai dorare le polpette.

Per questa ricetta spenderai pochissimo: una fetta di zucca costa pochi centesimi, e 3 patate medie meno di un euro. Gli altri ingredienti sono molto comuni e potresti averli già nel frigorifero. Se non hai la ricotta, puoi usare il formaggio spalmabile e al posto della mozzarella puoi usare un altro formaggio a pasta filante.

Un cremoso primo piatto tanto economico quanto delizioso

Vuoi risparmiare in cucina senza rinunciare al gusto? Prepara un gustoso risotto tipicamente autunnale. Gli ingredienti sono: 200 grammi di riso, 200 grammi di zucca, 100 grammi di caciotta e mezza cipolla. Per insaporire usa: brodo vegetale, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, mezzo bicchiere di vino, sale e pepe.

Pulisci la zucca, tagliala a dadini e lessala. Fai dorare la cipolla in una casseruola e aggiungi il riso. Fallo tostare e poi sfumalo con il vino. Aggiungi il brodo per far cuocere bene il riso. Frulla la zucca e al termine della cottura aggiungila al riso insieme alla caciotta. Aggiungi prezzemolo, sale e pepe e servi.

100 grammi di caciotta costano circa 1,30 euro e 200 grammi di zucca appena 70 centesimi. Riso, cipolla, brodo, spezie e erbe aromatiche possiamo averle già in casa. In alternativa, se ci mancano degli ingredienti, possiamo sostituirne alcuni. Usiamo porri e cipollotti al posto della cipolla e sostituire il riso con altri cereali come quinoa, orzo, farro o altro.