Con poche centinaia di euro la casa potrà valere molto di più grazie a questi colori

I colori delle pareti potrebbero aumentare il valore di un appartamento secondo una ricerca di un importante portale immobiliare USA. Basandoci su questa teoria abbiamo individuato i colori più adatti per ogni ambiente dell’appartamento. Con poche centinaia di euro la casa potrà valere molto di più, vediamo i perchè.

La cromoterapia si propone di curare alcuni disturbi psico-fisici delle persone attraverso il colore. Alla base di questa disciplina c’è la convinzione che i colori influiscano in modo determinante sullo stato d’animo delle persone e sul loro benessere. Questi principi potrebbero valere anche per le nostre case, dove trascorriamo una parte importante della nostra vita. Scegliere il giusto colore per le pareti delle nostre case non solo potrebbe portarci ad un maggior benessere psico-fisico, ma potrebbe portarci anche vantaggi economici.

Con poche centinaia di euro di vernice la casa può aumentare di valore

Ridipingere le pareti della casa, ridà freschezza all’appartamento, lo fa sembrare più nuovo. Questa è una pratica che in genere i professionisti consigliano prima di mettere in vendita un immobile per spuntare un prezzo maggiore. Ma anche la scelta del colore adatto potrebbe fare aumentare il valore di vendita dell’immobile.

Secondo una ricerca del portale immobiliare USA Zillow, in sede di vendita di un appartamento il giusto colore delle pareti potrebbe aumentarne il prezzo. Secondo questo studio un colore azzeccato potrebbe incrementare il valore di vendita anche di qualche migliaio di euro. Ma per ogni stanza occorre scegliere il colore adatto. Quindi quali colori scegliere per riverniciare il soggiorno, cucina, bagno, camera e studio?

Il colore per ogni ambiente della casa che aumenta il valore dell’immobile

Con poche centinaia di euro la casa potrà valere molto di più? Alcune ricerche sulla riverniciatura delle pareti di una casa, sono arrivate alla conclusione che certi colori potrebbero influenzare positivamente il valore di un appartamento. Per esempio, il soggiorno è uno degli ambienti più importanti della casa, dove si accolgono gli ospiti e si trascorre il tempo libero. Per questo motivo, bisogna scegliere un colore che trasmetta calore e accoglienza, ma anche eleganza e modernità.

Tra i colori che possono aumentare il valore della casa in vendita, uno dei più indicati per il soggiorno è il blu notte. Questa tonalità fredda ma profonda, dà un tocco di classe e raffinatezza all’ambiente. Il blu notte si abbina bene con mobili chiari o scuri, con pavimenti in legno o in ceramica, con tessuti naturali o sintetici. Inoltre, il blu notte stimola la creatività e la serenità, due qualità molto apprezzate dagli acquirenti.

Quale scegliere per la camera

La camera da letto è l’ambiente più intimo e personale della casa, dove si riposa e ci si rilassa. Per questo motivo, bisogna scegliere un colore che trasmetta calma e armonia, ma anche comfort e romanticismo. Tra i colori che possono aumentare il valore della casa, i più adatti per la camera sono il beige, il rosa cipria e il verde salvia.

Queste tre nuances calde e rilassanti, creano un’atmosfera accogliente e intima. Il beige, il rosa cipria e il verde salvia si abbinano bene con mobili in legno chiaro o scuro, con pavimenti in parquet o in moquette, con tessuti morbidi o ruvidi. Inoltre, questi colori favoriscono il sonno e il benessere, due aspetti molto importanti per gli acquirenti.

Per aumentare il valore dell’immobile ecco quale scegliere per la cucina

La cucina è l’ambiente più funzionale e pratico della casa, dove si preparano i pasti e si svolgono le attività domestiche. Per questo motivo, bisogna scegliere un colore che trasmetta energia e allegria, ma anche pulizia e igiene. Tra i colori che possono aumentare il valore della casa i più adatti sono il giallo, l’arancione e il rosso. Questi tre colori vivaci e stimolanti, trasmettono vitalità e appetito. Il giallo, l’arancione e il rosso si abbinano bene con mobili bianchi o colorati. Perfetto l’abbinamento di queste tinte con pavimenti in ceramica o in linoleum, con accessori in acciaio o in plastica. Inoltre, questi colori stimolano la comunicazione e la convivialità, due valori molto importanti in famiglia.

Quale scegliere per il bagno

Il bagno è l’ambiente più piccolo e umido della casa, dove si svolgono le funzioni igieniche e di bellezza. Per questo motivo, bisogna scegliere un colore che trasmetta luminosità e pulizia, ma anche freschezza e relax. Tra i colori più adatti per il bagno troviamo il bianco, il grigio e il tortora. Questi tre colori chiari e neutri, donano ampiezza e nitidezza all’ambiente.

Il bianco, il grigio e il tortora si abbinano bene con mobili in legno o in metallo, con pavimenti in ceramica o in marmo, con accessori in vetro o in ceramica. Inoltre, questi colori favoriscono la calma e la concentrazione, due stati mentali importanti per svolgere le operazioni in questo ambiente. Ecco perchè con poche centinaia di euro la casa potrà valere molto di più.

In conclusione, scegliendo i colori più adatti per ogni ambiente, si può creare una casa più attraente e desiderabile per gli acquirenti potenziali. In questo modo, tinteggiando le pareti, con poche centinaia di euro si aumentano le possibilità di vendere al miglior prezzo possibile.