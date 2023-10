Tutto su Emanuele Filiberto di Savoia: cosa fa nella vita, il patrimonio e la rivelazione shock a Belve

Chi è Emanuele Filiberto di Savoia? Scopriamo i dettagli sulla vita del discendente dell’ultimo re d’Italia. Vediamo cosa fa attualmente, a quanto ammonta il patrimonio e cos’avrebbe rivelato nell’intervista con Francesca Fagnani.

Emanuele Filiberto è un personaggio pubblico che negli ultimi tempi abbiamo visto spesso in tv. Le sue apparizioni nei programmi della rete sono frequenti, e le sue rivelazioni a volte inattese. Già nelle anticipazioni della puntata di Belve di ieri sera avrebbe svelato un suo vizietto passato, di cui si sarebbe pentito. Oltre a questo particolare della sua vita, vedremo qual è il valore complessivo dei beni in suo possesso.

Tutto su Emanuele Filiberto di Savoia, a partire dalla biografia

Per fortuna, della vita di Emanuele Filiberto si conoscono abbastanza dettagli. Sappiamo che nasce a Ginevra nel 1972, e che passa proprio nei confini svizzeri la prima parte della sua vita. L’esilio imposto dalla Repubblica Italiana, infatti, non gli avrebbe consentito di tornare nel Bel Paese. Tale divieto si impone fino al 2002, anche se per un po’ di tempo sceglie di restare nel Canton Ticino. Proprio da questo momento inizia a comparire sempre più di frequente sul piccolo schermo.

Negli anni ’90 è ospite nella trasmissione “Quelli che il calcio”. Più tardi, nel 2009, partecipa a “Ballando con le stelle”, vincendo addirittura un’edizione. Tra le altre comparse tv ci sono quelle al Festival di Sanremo, Notti sul ghiaccio e ad “Amici” del 2019. Nel mezzo ha condotto anche programmi come “I raccomandati” e “Pechino Express”. Attualmente vive a Montecarlo, con la moglie Clotilde e le due figlie.

La droga e i tradimenti

In una freschissima intervista di Francesca Fagnani per il programma “Belve”, pare che Emanuele Filiberto abbia svelato fatti eclatanti. Raccontandosi, avrebbe dichiarato di aver fatto uso di droghe in passato, tra le quali la cocaina. Inoltre, non avrebbe nascosto qualche piccola scappatella, anche nel periodo del matrimonio. Tuttavia, avrebbe dichiarato come l’amore tra lui e Clotilde fosse più forte dei tradimenti e che il perdono era sempre l’opzione principale.

Quali sono i beni posseduti e quanto valgono?

Per sapere tutto su Emanuele Filiberto di Savoia non ci resta che svelare l’entità del patrimonio. Tuttavia, non è semplice capire quanto vale di preciso. Si pensi solo che le proprietà sparse per il territorio svizzero sarebbero almeno sei. Cinque nella regione di Ginevra e una a Gstaad. Oltre a queste, sarebbe proprietario di una decina di auto d’epoca. Nella sua collezione vi sarebbero anche una Ac Cobra e la mitica Fiat Topolino. Prendendo in esame tutti gli averi, tra cui ville e castelli vari, potremmo stimare l’intero patrimonio reale attorno alle centinaia di miliardi di euro.