Quanto costa davvero mandare un figlio alla Bocconi di Milano? Ecco come risparmiare soldi sulle tasse universitarie

Far studiare i figli all’università può costare parecchio. Il discorso si complica se tuo figlio vuole frequentare università prestigiose e magari lontane da casa. Oggi vogliamo parlare di quanto costa la retta dell’Università Bocconi di Milano e come spendere di meno.

La vita si fa ogni giorno più cara e il costo di beni e servizi spesso è ben superiore ai nostri stipendi. Esaudire i desideri dei propri figli è l’obiettivo di ogni genitore, ma sbarcare il lunario è sempre più difficile.

Ognuno di noi vuole il meglio per i propri figli e tutti sogniamo di poter regalare loro la possibilità di fare ciò che desiderano. Mandare i figli all’università è un impegno non indifferente per le famiglie e per molte è necessario fare dei grandi sacrifici. Al giorno d’oggi ci sono moltissime possibilità tra cui scegliere e anche diverse università telematiche.

In ogni caso, sfortunatamente le tasse possono avere costi davvero onerosi da sostenere. Oggi parleremo di uno degli atenei più rinomati d’Italia, la Bocconi e sveleremo tutto ciò che ti serve sapere per l’iscrizione e come risparmiare.

Perché sceglierla e come mai è così prestigiosa

L’Università commerciale Luigi Bocconi è un ateneo privato che ha sede a Milano. Fondata nel 1902, questa Università è tra le più prestigiose d’Italia e d’Europa. Chi studia qui può specializzarsi nell’area dell’economia, del management e delle scienze sociali. È straordinario pensare che, ad un anno dalla laurea, il tasso di occupazione è poco sotto al 100%.

Nel 2023, secondo la QS World University Ranking, la Bocconi è la 4^ università migliore d’Europa e la 14^ nel Mondo. Questi dati la rendono una delle Università più ambite e per questo motivo formarsi qui può fare la differenza.

Essendo un ateneo privato, non c’è da stupirsi che le rette abbiano dei prezzi piuttosto costosi. Ma quanto costa davvero mandare un figlio alla Bocconi di Milano? Devi sapere che la retta della Bocconi è una delle più alte in Italia. Scopriamo di più insieme.

Quanto costa davvero mandare un figlio alla Bocconi di Milano: è possibile spendere meno?

Per entrare alla Bocconi è necessario svolgere un test e consegnare un curriculum scolastico: entrambi saranno valutati.

Purtroppo, la Bocconi ha delle rette altissime. Per l’anno accademico 2023-2024, l’iscrizione a un corso di Laurea magistrale costa 16103 euro l’anno. Per le lauree triennali e per Giurisprudenza, l’investimento è di 13130 euro. Fortunatamente, è possibile richiedere agevolazioni economiche in base all’ISEE e borse di studio per meritocrazia.

Tuttavia, esistono altri metodi che ti consentono di pagare meno. Se l’ISEE è alto, conviene staccarsi dal nucleo familiare per abbassare l’ISEE che verrà così calcolato in base a redditi e patrimonio dello studente. Questo però comporta avere una residenza autonoma da almeno due anni.

Inoltre, potrai ottenere il 15% di riduzione dei contributi se un coniuge, fratello o sorella sono iscritti allo stesso anno accademico. Sarà sufficiente presentare una domanda online e fornire documentazione specifica. La stessa riduzione vale per i figli dei dipendenti della Bocconi e di Egea.