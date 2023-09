“Dedicato a noi” è il nuovo album di Ligabue: le date del tour, il costo dei biglietti, dove acquistarli e il servizio bus

Il musicista che quanto a fama se la vede Vasco Rossi è un artista a tutto tondo. Ha scritto 4 libri e diretto 3 film. La sua creatività non ha fine e il nuovo album, con il tour di concerti, promette ottime cifre. Ecco dunque dove acquistare i biglietti del tour, le date, dove prenotare il bus.

Il 22 settembre gli amanti del rock italico sono stati deliziati dall’uscita del quattordicesimo disco inedito di Luciano Ligabue. Stiamo parlando, non a caso, di uno dei musicisti contemporanei di maggior successo. Fama che si contende, nella sua amata Emilia Romagna con un’altro big dei palchi italiani, ovvero Vasco Rossi. Effettivamente, il Liga ne ha seminati di successi e record.

Ha ricevuto due Targhe Tenco, un Premio Tenco, un Premio Le parole della musica e un Premio Lunezia che ha premiato i testi dell’album Miss Mondo. “Dedicato a noi” è il nuovo album di Ligabue: i fans, che sono molto incuriositi dalla sua vita privata, vorrebbero sapere qualcosa in più sul loro beniamino. Ad esempio dove vive, quanto guadagna, come mette a frutto gli incassi. Anche perché, ricordiamoci che Ligabue è un uomo da prestazioni eccezionali. Con 165.264 persone a Campovolo, nel 2005, ha detenuto il record europeo di spettatori paganti per un concerto di un singolo artista, che ha mantenuto per 12 anni.

“Dedicato a noi” è il nuovo album di Ligabue: dove acquistare i biglietti

I biglietti partono da un costo minimo di 39.00 euro + diritti di prevendita. Il prezzo può aumentare o diminuire in base al settore scelto. I concerti di Ligabue registrano sempre presenza da record, dunque è meglio affrettarsi, onde evitare di trovare il sold out. È possibile acquistare i biglietti dei concerti su Ticketone, cercando su Google il sito ufficiale, uno dei più popolari per quanto riguarda le prevendite. Per queste date è possibile anche avvalersi del bonus cultura, se lo si possiede.

Per il concerto di Ligabue è previsto un servizio bus

Eventi in Bus, partner di Team World, organizza Pullman RISERVATI AI SOLI FAN per raggiungere le locatione degli eventi in occasione dei concerti di Ligabue nel 2023. Sono previste partenze da tutta Italia. Per info e prenotazioni, bisogna accedere al sito teamworld.it. È inoltre previsto l’utilizzo di un codice sconto su tutte le tratte, per accedervi è necessario seguire il tutorial presente nel sito.

Le date del tour 2023

– Verona – Piazza Bra, 1, – 09/10/2023 ore 21:00.

– Verona – Piazza Bra, 1, – 10/10/2023 ore 21:00.

– Torino – Corso Sebastopoli 123, -14/10/2023 ore 21:00.

– Torino – Corso Sebastopoli 123, – 15/10/2023 ore 21:00.

– Firenze – Piazza Enrico Berlinguer, – 17/10/2023 ore 21:00.

– Casalecchio Di Reno – Via Gino Cervi, 2, – 20/10/2023 ore 21:00.

– Brescia – Via Caprera, 5, – 24/10/2023 ore 21:00.

– Padova – Via N. Tommaseo, 59, -27/10/2023 ore 21:00.

– Padova – Via N. Tommaseo, 59, – 28/10/2023 ore 21:00.

– Rimini – Piazzale Pasolini, 1/C, – 30/10/2023 ore 21:00.

– Ancona – Via Cameranense, – 03/11/2023 ore 21:00.

– Ancona – Via Cameranense, – 04/11/2023 ore 21:00.

– Perugia – Via Pian di Massiano, – 06/11/2023 ore 21:00.

– Perugia – Via Pian di Massiano, – 07/11/2023 ore 21:00.

– Assago – Via G. di Vittorio, 6, – 10/11/2023 ore 21:00.

– Assago – Via G. di Vittorio, 6, – 11/11/2023 ore 21:00.

– Genova – Lungomare Canepa, 155, – 13/11/2023 ore 21:00.

– Genova – Lungomare Canepa, 155, -14/11/2023 ore 21:00.

– Livorno – Via Veterani dello Sport, 8, – 16/11/2023 ore 21:00.

– Roma – Piazzale dello Sport (zona EUR), -18/11/2023 ore 21:00.

– Roma – Piazzale dello Sport (zona EUR), -19/11/2023 ore 21:00.

– Eboli – Via Serracapilli, – 21/11/2023 ore 21:00.

– Eboli – Via Serracapilli, – 22/11/2023 ore 21:00.

– Bari – Via Giuseppe Prezzolini, – 24/11/2023 ore 21:00.

– Bari – Via Giuseppe Prezzolini, – 25/11/2023 ore 21:00.

– Reggio Calabria – Via vecchia Pentimele, – 27/11/2023 ore 21:00.

– Reggio Calabria – Via vecchia Pentimele, – 28/11/2023 ore 21:00.

– Messina – Via degli Agrumi snc, – 30/11/2023 ore 21:00.

– Messina – Via degli Agrumi snc, – 01/12/2023 ore 21:00.

