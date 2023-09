Quanto costa soggiornare alle Tenute di Al Bano? Il prezzo stupisce i fan!

Una masseria del ‘600 alle porte del Salento. Le Tenute Al Bano Carrisi si presentano come una vera oasi. Un fiore all’occhiello tra natura e prodotti della Terra. Ma quanto costa soggiornare nelle Tenute di Al Bano? Confrontiamo i prezzi.

Immerse tra i suggestivi vigneti e uliveti, contornate da boschi e colline meravigliose, le Tenute Al Bano Carrisi sono un “villaggio” aperto tutto l’anno e soprattutto intriso di storia e tradizione. Inutile dire che oltre alla bellezza del luogo e ai servizi offerti ai clienti, il cuore pulsante dell’intera struttura ricettiva è certamente la curiosità di recarsi a Cellino San Marco per poter incontrare il mitico Al Bano. Cantautore, personaggio televisivo e attore italiano amato da milioni di fan.

La grande struttura è ubicata nella zona di Curtipitrizzi. Una campagna del Salento che si trova tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico, a circa 20 minuti dall’Aeroporto di Brindisi. La struttura ricettiva offre ai suoi visitatori stanze o interi appartamenti, piscina, SPA, bar e il caratteristico ristorante Don Carmelo in cui poter godere della cucina tipica pugliese.

Ma quanto costa soggiornare alle Tenute di Al Bano?

Chi ha il desiderio di vivere un’esperienza alle Tenute Al Bano Carrisi non dovrebbe farsi scoraggiare dalla fama del suo proprietario. Difatti, i prezzi, nel complesso, appaiono competitivi sul mercato. Un risultato positivo raggiunto anche da molti altri personaggi famosi molto amati (ciascuno con le proprie attività). Ad esempio, Diego Abatantuono e i suoi 5 ristoranti,o Raul Bova con la sua masseria.

Vediamo qualche offerta attualmente disponibile sui maggiori siti di ricerca. Confrontando le tariffe su Booking, per il mese di settembre, ad esempio, due persone possono usufruire di una “Camera Matrimoniale Classic” al prezzo di 172 euro, prevedendo il check in giovedì 21 settembre e il check out per il giorno dopo. La camera prevede, oltre al letto matrimoniale, anche Aria condizionata, Bagno privato, TV a schermo piatto, Minibar, WiFi gratis. Inoltre, l’offerta comprende anche colazione inclusa, cancellazione gratuita prima del giorno 19 settembre 2023 e non prevede il pagamento anticipato.

Se si vuole, invece, pernottare (nelle stesse date) in una delle “Camere suite” dell’Hotel, il costo sale a 226 euro.

Per un weekend romantico, le tariffe attualmente in vigore per il mese di ottobre si presentano più convenienti rispetto al mese corrente. Sicuramente, i prezzi più bassi si riscontrano pernottando durante una delle domeniche del mese e lasciando la camera il giorno dopo (lunedì). Una scelta meno congeniale per chi è impegnato lavorativo, tuttavia, è giusto sottolineare che le offerte migliori sembrano favorire queste date con prezzi che vanno dagli 80 euro ai 120 per camera doppia.