Cosa preparare con le zucchine spendendo meno di 5,50 euro: 2 ricette sfiziose e senza cottura per risparmiare sul gas

Cosa cucinare con le zucchine spendendo poco? Ecco che ti sveliamo delle ricette super economiche e sfiziose che hanno per protagonista quest’ortaggio. Potrai preparare contorni buonissimi senza neanche accendere i fuochi o il forno.

In tempi di crisi e di caro bolletta tutti hanno dovuto farsi i conti in tasca e imparare sia a non gravare sul bilancio familiare che a risparmiare. Anche le casalinghe quando cucinano devono cercare di spendere il meno possibile.

Con un po’ di intelligenza è possibile preparare tantissime ricette e spendere davvero poco sfruttando ciò che si ha in casa. Oggi ti spiegheremo cosa preparare con le zucchine spendendo meno di 5,50 euro.

Nello specifico, ti illustreremo ben due ricette super economiche: le zucchine marinate e i rotolini di zucchine, entrambi piatti veloci da preparare e senza cottura. Potrai mangiarli assieme ad un contorno o dopo un primo piatto.

Cosa preparare con le zucchine spendendo meno di 5,50 euro: gli ingredienti per preparare le zucchine marinate per 5 persone

In questo caso ti serviranno:

un cucchiaino e mezzo di sale;

2 zucchine medie;

olio extravergine di oliva;

2-3 cucchiaini di succo di limone;

1 cucchiaino di zucchero;

prezzemolo tritato;

peperoncino (facoltativo).

Il costo delle zucchine va dai 2 ai 3 euro al chilo circa e a volte è anche minore, specialmente se si tratta di quelle tonde. Infatti, il prezzo dipende dalla varietà scelta. Considera che ti serviranno solo due zucchine per questa ricetta. Una zucchina media pesa tra i 100 e i 220 grammi, pertanto due ne peseranno tra i 200 e i 440 grammi. Pertanto, si spenderà al massimo poco più di euro di zucchine per preparare questo piatto.

Il resto sono dei semplici condimenti e ne servono quantità davvero basse. Un limone costa davvero poco, se si considera che il prezzo per un chilo va dai 2 ai 3 euro. Olio, zucchero e sale sono sempre presenti in casa, mentre 50 g di prezzemolo tritato congelato possono costare anche poco meno di 1 euro.

Facendo i conti e tenendo conto delle quantità che servono per la ricetta, puoi renderti conto di quanto poco costi.

Preparazione

In una ciotola mescola zucchero, sale, succo di limone o aceto di mele e olio extravergine di oliva. Lava, asciuga, spunta e taglia le zucchine. Togli anche la buccia. Infine, immergile nel condimento preparato, mescola e falle marinare per 30 minuti.

Rotolini di zucchine, gli ingredienti per 4 persone

Procurati:

2 zucchine;

200 grammi di formaggio spalmabile;

150 g di speck;

limone;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Abbiamo già riportato il costo delle zucchine e di un limone. Il formaggio spalmabile deve avere una consistenza simile a quella del Philadelphia. Se non si vuole optare per quest’ultimo, si può provare l’Exquisa. Il costo di una confezione da 175 grammi va dai 1.78 a 1,99 per 175 grammi. Tuttavia, potrebbe non bastare per riempire i rotolini. Lo stesso vale per il formaggio spalmabile Alpina, una cui confezione da 175 grammi costa 0,99 euro.

Altrimenti, puoi optare per Despar Formaggio Spalmabile fresco. Infatti, una confezione da 200 grammi costa soltanto 1.59 euro e graverebbe molto meno sulla spesa. Prova anche a vedere se ci sono offerte disponibili, in modo tale da risparmiare ancora di più. Qualsiasi tipo di formaggio spalmabile andrà bene. Infine, 150 grammi di speck costano tra i 2,50 e i 3 euro a seconda della varietà scelta.

Anche per questa ricetta, dunque, spenderai meno di 5,50 euro scegliendo il formaggio e la varietà di speck più economiche a disposizione.

Preparazione

Lava e pulisci le zucchine, poi tagliale a fettine. Condiscile con sale e pepe, quindi mettile in una pirofila e condiscile con olio e succo di limone. Lasciale marinare per 15 minuti. Scolale e farcisci ogni fettina con speck e formaggio. Arrotola ciascuna su se stessa fino a formare un involtino. Ripeti fino ad esaurimento ingredienti.

Lettura consigliata

Quali sono i segni zodiacali che guadagneranno di più dal 4 al 10 settembre? Chiediamolo all’oroscopo cinese