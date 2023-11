Sono ore decisive queste per i listini azionari internazionali. Dobbiamo capire se al rimbalzo forte della scorsa settimana e al ritracciamento da lunedì ad oggi, seguirà una nuova fase rialzista oppure la rottura dei supporti per far iniziare un sell off di altri tempi. Un ulteriore ribasso almeno fino alla scadenza del setup rosso del 30 novembre. Questa è una data, che in base al fenomeno dell’alternanza che abbiamo ritrovato nel 70% dei casi nella realizzazione dei nostri scenari predittivi, che è collegata al massimo del 4 agosto. Frattanto, il setup annuale nero del 30 ottobre ha fatto iniziare questa fase di rimbalzo. Gatto morto o qualcosa di più? Dopo un inizio in rosso, man mano che trascorrono le ore i listini si colorano di verde, oggi si decide il rally natalizio per mercati azionari?

Solo a fine mese il verdetto di medio lungo termine

In base allo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi:

il 2023 dovrebbe portare a un rendimento superiore al 20%;

dovrebbe lasciare alle spalle il minimo dell’intero decennio e dare spazio a un rialzo ininterrotto da piccoli e brevi ritracciamenti, fino al 2027.

Attenzione però, il rimbalzo in corso assumerà rilevanza solo nel caso che le chiusure di novembre saranno superiori a:

Dax Future

15.686

Eurostoxx Future

4.258

Ftse Mib Future

28.765

S&P500

4.396.

Oggi si decide il rally natalizio per mercati azionari? Cosa non deve accadere

Alle ore 16:46 della seduta di contrattazione del giorno 8 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.303

Eurostoxx Future

4.195

Ftse Mib Future

28.410

S&P500

4.365,99.

Quali sono i supportiche non devono cedere in chiusura di seduta giornaliera per mantenere il rialzo in atto?

Dax Future

15.062

Eurostoxx Future

4.126

Ftse Mib Future

28.040

S&P500

4.197.

Wall Street ci sembra tirata e ha lsciato alle spalle negli ultimi giorni alcuni gap aperti che potrebbero riportare i prezzi nuovamente verso il basso. Momenti nodali, vedremo cosa accadrà.

Lettura consigliata

Nuovo titolo del Tesoro per investire a 1 anno e guadagnare sugli interessi invece di tenere i soldi fermi