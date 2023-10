Tra i libri da leggere per farsi una cultura c’è questa prima edizione che vale più di 2.000 euro

I libri antichi sono ricercatissimi dai collezionisti. Tra le edizioni che potrebbero fruttare soldi ce n’è una particolarmente apprezzata. Si tratta di un’opera famosa e ricca di significato, che potrebbe insegnare molto con la sua filosofia. Vediamo di quale si tratta e quanto costerebbe una prima edizione.

A molte persone piace leggere nel tempo libero. Ma qualcun altro i libri ama anche collezionarli, per hobby o per uno scopo futuro. Infatti, alcune edizioni si distinguono per la ricercatezza e perché avrebbero un valore piuttosto elevato. Non si parla solo di ciò che possono insegnarci a livello culturale, ma anche dei soldi che potrebbero fruttare. Ci riferiamo soprattutto ai volumi rari e antichi, poiché le prime edizioni sarebbero oro colato. Uno di questi capolavori è un classico della letteratura e potremmo averlo ancora in casa nostra, chiuso in quale cassetto o bacheca.

Per tutti e per nessuno

Forse lo avremo studiato tra i banchi di scuola, senza troppa convinzione. Che sia così o meno, tra i libri da leggere per farsi una cultura c’è “Così parlò Zarathustra” di Friedrich Nietzsche. Il celebre scrittore compose quest’opera in quattro parti, verso la fine del 1800. Le pagine analizzano temi profondi, attinenti alla religione. L’eterno ritorno, la parabola della morte divina e l’arrivo dell’oltreuomo sono i pilastri su cui si fonda.

Protagonista dei fatti narrati è, per l’appunto, Zarathustra. Tra viaggi fittizi e insegnamenti pedagogici, Nietzsche vuole mostrare la figura dell’antico profeta sotto una diversa prospettiva. Scorrendo le pagine si comprenderà come l’uomo non si consideri che una sorta di transizione tra le scimmie e l’oltreuomo. A quest’analisi si aggiungono le idee dell’eterno ritorno e della volontà di potenza, che si manifesta nell’impulso di vivere.

Tra i libri da leggere per farsi una cultura c’è questo capolavoro prezioso per le tasche

Così parlò Zarathustra ha un valore culturale che si rispecchia perfettamente nel costo. Non tutte le copie, però, sono uguali. I formati più antichi sono particolarmente ambiti dai bibliofili. Sul sito di Feltrinelli, per esempio, possiamo trovare una prima edizione italiana del libro di Nietzsche. La pubblicazione si distingue per la rilegatura in mezza pelle con titoli fregi. Inoltre, sul dorso c’è il nome in oro di uno dei proprietari e si conservano ancora le copertine della brossura originale.

L’anno dell’edizione è il 1899 e si tratta di un usato in buone condizioni. Ma qual è il valore di vendita di questo cimelio? Ebbene, si parla di ben 2.400 euro. Una cifra considerevole, che potrebbe spingerci a rovistare in casa per scovarne, con un po’ di fortuna, una copia.