Quanto costa pagare con la carta Postepay?

Chi ormai utilizza la carta Postepay per pagare dovrebbe anche sapere quanto costa e quali commissioni gli vengono addebitate. Ci sono operazioni del tutto gratuite come per esempio la richiesta del saldo e delle operazioni che il titolare della carta effettua. Ma esistono costi fissi, di ricarica, di emissione e commissioni che il possessore di Postepay farebbe bene a conoscere. Ciò perché potrebbe evitare inutili sperpero di denaro attraverso un’oculata gestione di questo strumento di pagamento.

In un altro articolo abbiamo fornito risposte ai lettori che si chiedevano “Quanti soldi si possono prelevare con la PostePay?”. Adesso invece vi daremo informazioni su quanto costa pagare con la carta Postepay. Ai titolari di carte prepagate simili informazioni potrebbero tornare utili. Ciò perché bisogna valutare se conviene effettuare pagamenti elettronici con le carte prepagate e ricaricabili o con il tradizionale bancomat.

Con buona sorte del titolare di Postepay non vi sono costi per i pagamenti che si effettuano con la carta. Ciò però con le dovute eccezioni di cui il possessore può prendere visione sul portale ufficiale di Poste Italiane. Consultiamo velocemente il Foglio informativo ai sensi della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei beni bancari del 15/06/2019.

Nella terza parte relativa alle condizioni economiche si legge che la carta Postepay standard presuppone il pagamento di commissioni in due casi. Il primo richiede l’esborso “dell’1,10% dell’importo del pagamento in valuta diversa dall’euro presso i punti vendita di esercenti aderenti al circuito Visa/Visa Electron all’estero”. Il secondo caso riguarda il pagamento di una commissione sempre pari all’1,10 % dell’importo per pagamenti all’estero. Ciò nell’eventualità in cui l’esercente all’estero utilizzi dispositivi mobile e carta Postepay che possono ricevere pagamenti NFC.

Non si paga alcuna commissione se si fanno acquisti presso esercizi commerciali che fanno parte del circuito Visa/Visa Electron in Italia. Così come sono gratuite le commissioni per i pagamenti su POS di negozi online o dai siti di Poste Italiane.