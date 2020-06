Ftse Mib: un titolo azionario in bilico da monitorare con attenzione

La seduta del 10 giugno sul Ftse Mib è stata ribassista e il titolo azionario STMicroelectronics si è adeguato all’andamento generale perdendo circa lo 0,7%.

Che il titolo dei semiconduttori non stesse attraversando un buon periodo era già stato messo in evidenza a maggio (clicca qui per leggere l’articolo). La settimana del 1 giugno sembrava aver dato una svolta alla tendenza sul titolo, ma la prudenza non è mai troppo.

Possiamo, anche alla luce di quanto diremo in seguito, dire che al momento STMicroelectronics non è sicuramente il titolo azionario da preferire sul Ftse Mib.

I punti di forza di STMicroelectronics

La società si trova in una situazione finanziaria solida considerando la sua posizione di liquidità netta e di margine.

Il gruppo rilascia di solito risultati positivi superiori alle attese degli analisti

Gli analisti hanno un’opinione positiva su questo titolo. Il consenso medio raccomanda una sovraponderazione o l’acquisto del titolo.

I punti di debolezza di STMicroelectronics

Con un rapporto P/E pari a 31,19 volte l’utile stimato nel 2020, la società opera a livelli di multipli degli utili superiori alla media del mercato di riferimento.

La società non è la più generosa per quanto riguarda la remunerazione degli azionisti.

Le prospettive di vendita del gruppo si sono ridotte negli ultimi dodici mesi. Questo cambiamento di previsione evidenzia un calo dell’attività e analisi pessimistiche della società.

Negli ultimi dodici mesi, l’andamento delle revisioni delle vendite è stato chiaramente in calo, il che sottolinea il declassamento delle aspettative da parte degli analisti.

Negli ultimi quattro mesi, gli utili stimati dagli analisti sono stati rivisti al ribasso rispetto ai prossimi due anni.

Per l’anno passato, gli analisti hanno rivisto significativamente al ribasso le loro stime di profitto.

Analisi grafica e previsionale

Il titolo (MIL:STM ) ha chiuso la seduta del 10 giugno a quota 23,90€ in ribasso del 0,62% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma non convince. I motivi sono principalmente due: il segnale di BottomHunter non era valido; la settimana potrebbe chiudere sotto l’importante supporto in area 23,83€. In questo caso ci sarebbero elevate probabilità che il ribasso possa continuare a scendere fino in area 20€.

Nel caso in cui, invece, il supporto dovesse tenere le quotazioni si dirigerebbero verso il I° obiettivo di prezzo in area 30,104€. A seguire, poi, gli altri obiettivi sono quelli indicati in figura.

È molto importante, quindi, capire dove si posizionerà chiusura del 12 giugno.