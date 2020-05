Non tutti sanno che i possessori della PostePay possono prelevare soldi in contanti dagli sportelli BancoPosta e ATM. Forse perché trattandosi di una carta prepagata si ritiene erroneamente che la si possa usare unicamente per effettuare pagamenti elettronici. In realtà, la carta PostePay assicura una serie di vantaggi e offre utili servizi ai suoi titolari perché consente di gestire il denaro diversamente.

I costi di gestione della carta PostePay sono talmente contenuti da aver conquistato una porzione consistente di utenti che la scelgono in luogo di altre. L’altro motivo che spinge i consumatori ad accordare preferenza al prodotto di Poste Italiane risiede nella facilità di utilizzo. A ciò si aggiunga la sicurezza dei pagamenti che avvengono all’interno di un circuito sorvegliato e protetto che garantisce contro eventuali truffe.

In particolare, il ricorso alla carta PostePay torna utile allorquando si devono acquistare beni e servizi online. Una carta prepagata consente al consumatore di ridurre al minimo i rischi di decurtazioni e appropriazioni indebite di denaro. Piuttosto che inserire in Rete i dati della carta di credito, molti consumatori preferiscono ricaricare di volta in volta la PostePay dell’importo esatto di cui necessitano. Il titolare di una delle tante carte prepagate si chiede tuttavia quanti soldi si possono prelevare con la PostePay. E se esistono modi per aggirare un eventuale limite di prelievo che i termini del contratto impongono ai possessori.

Quanti soldi si possono prelevare con la PostePay?

L’intestatario di una carta PostePay ha diritto a prelevare contanti da qualunque sportello BancoPosta e ATM tanto in territorio nazionale quanto estero. Il limite di prelievo che Poste Italiane impone dipende e varia in riferimento alla tipologia della carta prepagata di cui il consumatore dispone. Ad esempio, la carta PostePay Standard consente di prelevare 250 euro al giorno, mentre su base mensile non vi sono limiti ai prelievi.

Diverso il caso della PostePay Junior che ricordiamo essere un prodotto destinato ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni. Ne consegue che l’importo massimo che il titolare può prelevare è pari a 100 euro o al più 150 euro tramite POS in un ufficio postale.

Il possessore della carta PostePay Evolution gode di margini più ampi di azione tanto da poter prelevare 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese. Identici gli importi che può prelevare chi dispone della carta PostePay Evolution Business.