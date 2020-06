Ecco un primo sportivo, salutare e dal gusto squisito: fusilli con pesto di zucchine e tonno

Un piatto ereditato direttamente dalle tavole degli sportivi. Leggero, salutare, nutriente ed energetico. In più, per chi ci si dedica, letteralmente salva tempo e salva euro. Ecco un primo sportivo, salutare e dal gusto squisito: fusilli con pesto di zucchine e tonno: poche calorie e tanta energia. La ricetta originale prevede l’utilizzo della pasta tradizionale, ma se vogliamo dare un ulteriore stimolo al metabolismo e un aiuto all’organismo, ecco la pasta di farro o integrale. Un elevato apporto di fibre per alleggerire ancora di più questo splendido piatto adatto a ogni stagione.

Ingredienti per 4 persone

Tariamo le quantità per 4 persone, calcolando una cena in famiglia, o con una coppia di amici, che gradirà questo piatto

– 400 grammi ca di pasta

– 3 zucchine

– 150 grammi di tonno in scatola, meglio se al naturale

– Aglio

– Formaggio spalmabile alle erbe, meglio se light

– Basilico

– Olio extra vergine

– Sale e pepe

La preparazione, semplice e veloce

– Lavare le zucchine, tagliarle a fettine sottili e metterle a rosolare in padella con aglio, olio e un po’ di sale e pepe

– Prendere un mixer e frullare il sugo assieme a un po’ di basilico e al formaggio con le erbe, quantità a vostro piacimento

– Depositare in una terrina di vetro a cui aggiungeremo il tonno, che mischieremo al pesto creato col mixer

– Cuocere la pasta

– Prendere una padella bassa di ampie dimensioni e spargere un po’ di aglio e di pepe, unitamente a un filo di olio

– Gettare la pasta e saltarla per qualche secondo

– Aggiungere il pesto e il tonno

– Servire con qualche foglia di basilico fresco a guarnire

Un bell’abbinamento da bere assieme

Un piatto che, se preparato col caldo, al di là dell’aspetto salutare, può invitare a una birra fresca, abbinamento giovanile. Ecco un primo sportivo, salutare e dal gusto squisito: fusilli con pesto di zucchine e tonno a cui abbinare un vino. Data la presenza preponderante di pesce, il tonno chiamerà ovviamente un bianco: un Vermentino Doc, un Soave Classico Doc o un Greco di Tufo.