Quanto costa mangiare nel ristorante Verso, a Milano, 2 stelle Michelin. Il menu degustazione propone queste 6 portate, ma non solo 

Come ogni anno, a novembre, sono uscite le nuove Stelle Michelin che hanno premiato 395 ristoranti, ovvero 10 in più rispetto allo scorso anno. Tante le novità, tra chi ha guadagnato e chi ha perso stelle. Tra queste, il ristorante Verso, di Milano, che può vantare ben 2 stelle. Ecco cosa si mangia e quanto costa.

La guida Michelin, come tradizione, ha annunciato i ristoranti stellati del 2024. Sono ben 395, 10 in più rispetto ai 385 del 2023. I ristoranti 3 stelle sono diventati 13, tra i quali è sempre presente Da Vittorio, mentre sono 40 quelli con 3 stelle e 342 i locali premiati con 1 stella Michelin.

Sul sito della guida Michelin si può trovare l’elenco completo con indicate, in rosso, le novità per ogni categoria stellata. Ad esempio, tra i 40 ristoranti a 2 stelle abbiamo 3 locali milanesi, tra i quali anche Verso Capitaneo, che si trova in Piazza Duomo 21, a Milano. Come viene indicato nel sito del ristorante, i coperti sono ridotti: 26 tra chef’s table, tavoli e saletta. La cucina è quella degli chef Remo e Mario Capitaneo, fratelli di origine pugliese.

Quanto costa mangiare nel ristorante Verso, a Milano, 2 stelle Michelin, tra menu degustazione e singole portate

Se uno volesse togliersi lo sfizio e andare ad assaggiare i piatti dei fratelli Capitaneo, ecco cosa mangerà e quanto potrebbe spendere. Come spesso accade, esiste un menu degustazione dove poter capire la filosofia dietro ai piatti preparati dagli chef stellati.

In questo caso, si chiama Il Nostro Percorso e prevede 6 portate per un costo complessivo di 150 euro. Si parte con due entrate, della quali la prima è Capesante dorate, cavolo nero, chinotto di Savona ed emulsione di mandorla. Poi, viene servito, Animella di vitello, salsa bernese al caffè e ricci di mare.

Ecco cosa prevede il menu degustazione nel ristorante a 2 stelle che trovi in Piazza del Duomo, a Milano

Quanto costa mangiare nel ristorante Verso, a Milano, 2 stelle, lo abbiamo visto. Proseguiamo con il menu degustazione. I primi sono due. Si parte con Spaghetto al granchio, finger lime e marasciuoli e segue Ravioli di funghi, ristretto di pollo e anguilla affumicata. Il secondo è composto da Piccione arrosto, finferli in casseruola e alloro e di chiude con Meringata alla patata dolce, gianduja e tartufo nero.

Come detto, questo è il menu degustazione, ma si possono ordinare anche piatti singoli. Ad esempio, tra le entrate c’è Cacciaroli, cavolo nero, chinotto e caviale Tradition Royal a 50 euro. Come primo, si può optare su Risotto allo zafferano, arachidi e ossobuco a 35 euro.