Ecco la gonna dell’inverno da indossare a Natale anche a 50 e 60 anni  

La gonna dell’inverno è luminosa e molto versatile. L’abbiamo vista indossata dalle celebrità e sarà perfetta anche per la sera di Capodanno.

L’inverno è alle porte e per molte potrebbe nascere la necessità di aggiornare il guardaroba. Quest’anno la moda ci presenta nuovi capi di abbigliamento tra cappotti, pantaloni, maglioni ma anche gonne. Le gonne, infatti, sono i must have di questa stagione.Tutte le donne che amano questo capo di abbigliamento non dovranno farsi scappare le grandi novità che troviamo in negozi fast fashion ma non solo. Alcune di queste gonne sono modelli molto particolari che conquisteranno specialmente le più modaiole. Tra queste gonne troviamo quelle cariche di paillettes e ricami, vera tendenza della moda invernale che la renderà perfetta anche per i festeggiamenti di Natale e Capodanno. In alcuni casi troveremo anche piume e frange dallo stile retrò, ideali per il l’ultima sera dell’anno. Ma come indossare questo capo in maniera elegante oppure più sportiva? E, soprattutto, cosa comprare?

Ecco la gonna dell’inverno da indossare a Natale

Per indossare questa gonna in maniera sportiva la si potrà abbinare ad un maglioncino dolcevita nero o bianco e un paio di anfibi. Anche le sneakers o un paio di ballerine saranno ideali con questo tipo di, indumento. Un abbinamento perfetto per renderlo meno elegante e difficile da indossare.in alternativa la potremmo indossare con una blousa o un top elegante e un paio di décolleté. Una gonna sicuramente perfetta per le più giovani ma anche per signore di 50, 60 o 70 anni. Un abbigliamento moderno che nasconde una buona dose di fashion e stile. Una gonna solo apparentemente difficile da gestire che, al contrario, potrà essere abbinata in modi davvero moderni.

Cosa comprare

Ma ora veniamo al bello e cerchiamo di capire dove comprare queste gonne. Infatti, le troveremo sia nei negozi del fast fashion che da brand come Elisabetta Franchi. Ottimi anche i bermuda in pailettes di Zara a circa 30 euro da abbinare al top a circa 50

Euro o al gilet a 40 euro. Sempre Zara la propone anche in grigio e midi nera a circa 46 euro. Next su Zalando propone una gonna in pailettes grigia a 89 euro mentre Pull&Bear a circa 20 euro. Ecco, quindi, la gonna dell’inverno da indossare a Natale.

