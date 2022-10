Quanto costa l’aspirapolvere più potente e come usarlo non solo per aspirare

In genere quando ci rechiamo in un negozio di elettrodomestici, troviamo gli aspirapolvere esposti in fila a partire dal prezzo più basso per arrivare a quello più alto. È il primo elemento che attira la nostra attenzione. Il costo di un aspirapolvere di buona qualità varia a seconda delle caratteristiche. Quelli definiti ciclonici con filtri semplici possono partire da 100 euro. Poi ci sono quelli a sacco con filtri ad alta efficienza che raggiungono una fascia di prezzo media. E per finire troviamo quelli multi ciclonici e con filtri ad alta efficienza che raggiungono i 400 euro e vanno oltre.

Quando decidiamo di fare un acquisto teniamo in considerazione la necessità che dovremmo andare a soddisfare. L’aspirapolvere è più potente della scopa elettrica ma meno maneggevole. Quindi utilizzeremo il primo per gli spazi ampi, mentre per ambienti di piccola metratura potrebbe bastare una comune la scopa. La tecnologia ci permette di acquistare aspirapolvere di ogni categoria di prezzo anche senza sacco e filo senza che ci sia una perdita di potenza o efficienza.

Cosa sapere prima di effettuare l’acquisto

Prima di informarci su quanto costa l’aspirapolvere di cui abbiamo bisogno, è necessario conoscere alcuni dettagli che potrebbero influire sull’investimento. Per scegliere il modello migliore che soddisfi le nostre esigenze dovremmo informarci sulla potenza in watt e in air watt cioè la potenza di aspirazione. Dovremmo informarci sulla capacità del sacco, se presente, e sulla quantità e qualità dei filtri in dotazione. Quindi dovremmo rapportare il prezzo al numero di funzioni presenti e agli accessori in dotazione. Questo tipo di analisi ci permetterà di fare un acquisto mirato.

Se ci stiamo basando sulla potenza, i marchi che stanno ottenendo grande credito tra i consumatori sono quelli LG, Rowenta e Miele. Sono potenti anche senza sacco e filo e hanno design moderni e funzionali. Il rapporto qualità prezzo è ottimo, la categoria di prezzo è quella media. Se non abbiamo problemi di budget, potremmo scegliere anche un aspirapolvere Dyson.

Quante volte si utilizza l’aspirapolvere e come funzionano le spazzole

Avere un elettrodomestico maneggevole ci potrebbe permettere di utilizzarlo anche più di 2 o 3 volte a settimana. Se i consumi non sono elevati potremmo passarlo sui pavimenti quotidianamente e fare meno fatica. Con ambienti ridotti possiamo scegliere una scopa elettrica per fare questo tipo di lavoro tutti i giorni. Non è facile pulire sotto i mobili bassi, in cucina o sotto al letto, quindi la scelta dovrà tenere conto anche di come è arredata la nostra casa. Quanto costa l’aspirapolvere più potente? Potremmo trovare dei modelli maneggevoli dotati di spazzole che attirano la polvere da aspirare. Potrebbe essere più facile utilizzare le spazzole per aspirare nei posti più stretti e scomodi. Poi però sarà necessario eliminare manualmente i cumuli di polvere stando attenti a non rovinare le setole. Per gli anfratti in cui la polvere si accumula più facilmente potremmo scegliere le turbo spazzole che hanno una maggiore apertura e forza e attirano peli di animali e polvere anche da una certa distanza.

Quanto costa l’aspirapolvere più potente e come sfruttare le diverse funzioni

Avere un aspirapolvere potente ci può aiutare a eliminare la polvere sia dagli spazi più stretti che in ambienti ampi di grande metraggio. I modelli Rowenta e Polti si trovano in commercio intorno ai 120 euro mentre quelli Miele arrivano a 290 euro. I modelli verticali Dyson si trovano a 390 euro ma se vogliamo la comodità dovremmo spendere di più. Alcune trovate innovative hanno permesso di ottenere modelli snelli e pieghevoli in grado di raggiungere ogni cantuccio della casa. La spesa potrebbe arrivare fino a 650 euro e oltre ma potrebbe valerne la pena.

Se poi stiamo cercando la comodità assoluta informiamoci presso i punti vendita perché alcuni marchi offrono aspirapolvere in grado di aspirare, lavare e asciugare i pavimenti. Come, per esempio, i modelli della Bissell. La tecnologia fa passi da gigante e noi dovremmo sfruttarla per facilitare le operazioni di pulizia in casa.

Lettura consigliata

Come risparmiare sulla bolletta dell’acqua riducendo consumi in ambito domestico