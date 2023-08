Gli Uffizi sono tra i musei più visitati al Mondo, ecco quanto costano i biglietti e chi entra gratis

A Firenze non possiamo che rimanere a bocca aperta di fronte l’enorme bellezza degli Uffizi, il complesso monumentale tra i più belli al Mondo, che ogni anno accoglie tantissimi turisti. Ma che prezzo hanno i biglietti d’ingresso?

Viaggiare è bellissimo, permette di scoprire luoghi e culture diverse, ma anche di esplorare la storia ed il passato di un determinato luogo. Può essere interessante anche gustare dei sapori diversi ed immergersi nelle usanze popolari tipiche. Andare alla ricerca di nuove mete non significa per forza varcare i confini italiani, perché la nostra terra è ricca di località antiche che trasudano storia e cultura. In molti casi è possibile vedere le testimonianze archeologiche e monumenti, oppure recarsi nei musei che conservano i reperti più preziosi. Sembrano aver accolto moltissimi turisti e visitatori le Gallerie degli Uffizi di Firenze, nel 2022 sono stati più di 4 milioni, il doppio dell’anno precedente. Un record positivo di incassi davvero straordinario e che si spera aumenti sempre di più.

Gli Uffizi sono tra i musei più visitati al Mondo, una meraviglia tutta da scoprire a Firenze

La Galleria degli Uffizi è un complesso monumentale che comprende appunto il museo degli Uffizi, il Corridoio Vasariano, Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli. Vengono da tutto il Mondo per ammirare l’enorme patrimonio artistico e culturale nazionale, che lascia davvero senza fiato. È assolutamente impossibile vedere in una sola giornata l’intero complesso, che merita una visita più approfondita, con l’ausilio di guide, anche audio o tour privati.

Il museo ospita opere d’arte di estremo valore e bellezza, che nei secoli sono aumentate, e le collezioni dei più grandi artisti di sempre. Possiamo ammirare le opere di Giotto, Botticelli, Raffaello, Michelangelo, Leonardo da Vinci e Caravaggio. Sono numerose le sale degne di nota, tra cui quella archeologica, con opere provenienti da Roma, o quelle che hanno come tema il Medioevo o il Rinascimento. Mentre la parte più antica è una saletta ottagonale, denominata Tribuna, voluta da Francesco de’ Medici, contenente diverse collezioni. Il Corridoio Vasariano, invece, è sopraelevato e collega Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti, ed è ubicato sopra il Ponte Vecchio. A poca distanza troviamo il rinascimentale Palazzo Pitti ed il giardino granducale di Boboli.

L’ingresso

Gli Uffizi sono tra i musei più visitati al Mondo e spesso ospitano mostre temporanee da non perdere, per visionarle spesso basta acquistare il biglietto d’ingresso. Entrano gratis i minori di 18 anni, persone con disabilità più l’accompagnatore, giornalisti, studenti universitari, docenti, guide e gruppi scolastici. Ma in alcuni casi è obbligatorio effettuare la prenotazione ad un costo irrisorio. Il biglietto per visitare gli Uffizi costa 26 euro, di meno se si l’ingresso non è oltre le ore 8:55, 4 euro in più se prenotiamo l’orario. Per l’intero complesso il prezzo del biglietto è di 39 euro, valido per 5 giorni, Palazzo Pitti 17 euro ed il giardino di Boboli 11 euro.