Quanto costa un pranzo di matrimonio al celebre Castello delle Cerimonie? Svelato anche il costo di una camera

Vuoi festeggiare un matrimonio da sogno al Castello delle Cerimonie a Sant’Antonio Abate, noto per il programma televisivo trasmesso su canale Real Time? Ti sveliamo quanto dovrai spendere per farlo, tra pranzo e pernottamenti per te e gli ospiti.

Il Gran Hotel La Sonrisa si trova a Sant’Antonio Abate, nella città metropolitana di Napoli. Per la sua imponenza e grazie all’omonima trasmissione televisiva è anche noto come il Castello delle Cerimonie.

Si tratta di una splendida location che deve la sua fama a Donna Imma e al marito Matteo, che preparano al suo interno sontuose cerimonie nuziali.

Probabilmente ti stai chiedendo quanto costa un pranzo di matrimonio al celebre Castello delle Cerimonie, per curiosità o perché hai davvero intenzione di celebrare lì il tuo matrimonio. Scopriamolo insieme.

Il prezzo

Il costo dipenderà sia dal numero degli invitati che dalle portate che vengono servite nel corso del pranzo. Può infatti aggirarsi tra gli 80 e i 120 euro.

Il menù prevede principalmente portate della tradizione napoletana ma non mancano anche quelle di altre parti del mondo.

Vale la pena festeggiare il proprio matrimonio a questo costo? Probabilmente sì, considerando le altissime valutazioni che la struttura ha ottenuto sulla piattaforma TripAdvisor e la bellezza del posto. E poi, non capita tutti i giorni di sposarsi!

Ecco quanto costa un pranzo di matrimonio al celebre Castello delle Cerimonie, ma se si vuole anche dormire?

Se hai intenzione di far pernottare i tuoi ospiti devi anche tenere conto di altri prezzi. Una camera nella celebre struttura è a partire dai 100 euro per una matrimoniale e 150 per una suite junior.

Attenzione, però, perché i prezzi possono salire ulteriormente in base alla stagione. Ovviamente, se deciderai di sposarti in un mese come agosto rischierai di pagare molto di più. Un’altra cosa molto importante è ricordarsi di prenotare con largo anticipo: ci vogliono anche due o tre anni prima di trovare un posto libero nell’agenda del Castello delle Cerimonie.

