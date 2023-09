Quanto costano le borse firmate Chiara Ferragni? Meno di quanto pensi, specialmente se acquisti questi modelli scontati

Hai mai pensato di acquistare una borsa del brand di Chiara Ferragni? Ecco quanti soldi pagheresti e i modelli in promozione.

Negli ultimi anni Chiara Ferragni ha lanciato una sua linea di abbigliamento, che non è stata esente da polemiche a causa dei prezzi da molti considerati proibitivi.

Tuttavia è innegabile che riscosso un certo successo di pubblico. I colori sgargianti e il logo del marchio, un occhio stilizzato, rendono i suoi prodotti subito riconoscibili. Anche questo ha certamente giocato un ruolo a favore della fama del brand.

Tra gli accessori che hanno fatto più successo ci sono proprio le borse. I modelli firmati Chiara Ferragni sono molto versatili, poiché ce ne sono sia di semplici che altre dalle fantasie più stravaganti.

Quanto costano le borse firmate Chiara Ferragni? Ecco la risposta

Specialmente se vuoi acquistarne una ti starai dunque chiedendo quanto costino. Il range di prezzo normalmente va dai 178 euro della Borsa Vicky Mini ai 270 della Borsa Caia con Strass, la più costosa. Questo senza considerare lo Zaino Nylon, appartenente ad una nuova collezione e dal prezzo di 284 euro.

Ecco quanto costano le borse firmate Chiara Ferragni. Come avrai visto, non sono prezzi accessibili a tutti ma non sono neanche così proibitivi. Grazie ai saldi in corso lo sono ancora meno. Alcuni modelli costano infatti meno del solito. Ti sveliamo quali e quanto puoi risparmiare acquistandoli in questo momento.

I saldi in corso ti permetteranno di risparmiare molti soldi: i modelli in promozione

Tra i modelli attualmente in promozione c’è la Borsa Eyelike Mini, al costo di soli 100 euro al posto dei soliti 200 euro. Anche la Borsa Eyelike Frame Small è in promozione e infatti costa 216 euro invece che 108 euro. Un vero e proprio affare! Ecco, dunque, quanto costano le borse di Chiara Ferragni.

Se hai intenzione di acquistarne una potresti approfittare anche dei saldi in corso. Oltre a quelle che abbiamo già citato, era in promozione anche la Borsa Eyelike Small di colore rosa, le cui scorte sono al momento esaurite.

