Questi tre fortunati segni avranno un ottobre ricco da invidiare, secondo l’oroscopo degli angeli. Lo conoscevi? Ed ecco chi veglia sul tuo segno zodiacale 

Siamo abituati a pensare che l’oroscopo riguardi solo quello tradizionale delle costellazioni dello zodiaco. In realtà, ne esistono molti di più che potremmo consultare per sperare di leggere buone notizie. Ad esempio, chi di voi conosceva l’oroscopo degli angeli? Ecco di cosa si tratta e i segni fortunati di ottobre.

Tanti italiani, ogni mattina, leggono il loro oroscopo quotidiano, sperando in una buona notizia. Magari, lo fanno di nascosto da parenti, amici e colleghi, però non dimenticano di guardare cosa riservano loro le stelle. Perché, magari, a parole proclamiamo solennemente di non crederci, salvo poi indirizzare certi nostri comportamenti seguendo le indicazioni dello zodiaco.

Quello che non tutti sanno, però, è che non esiste solo l’oroscopo tradizionale, con i 12 segni zodiacali. Ad esempio, sapevate che esistono anche quello cinese, dei Maya, arabo, celtico? E, dulcis in fundo, anche quello degli angeli custodi? Avete letto bene. Per chi ci crede, gli angeli non sono stati scelti solo per proteggerci. Si crede, infatti, che ogni segno zodiacale abbia il proprio arcangelo di riferimento, non fosse altro per le caratteristiche che li accomuna.

Questi tre fortunati segni avranno un ottobre ricco da invidiare. Scopri se cambierà la tua vita

Vediamo, per ogni segno, quali sono i relativi angeli protettori o custodi. L’Ariete e lo Scorpione hanno Chamuel, che significa Colui che vede Dio, e aiuta nei momenti di paura e dolore. Per il Toro, l’angelo è Hagiel, perfetto per aiutare chi ha litigato a riconciliarsi. I Gemelli e la Vergine possono contare addirittura su Raffaele, che veglia sulla famiglia. Esattamente come Gabriele, l’angelo annunciatore, che porta buone notizie.

Il Leone ha Michele, che protegge il prossimo e sa dare battaglia. La Bilancia si affida a Jophiel, specializzato nell’aiutare a superare i problemi quotidiani. Il Sagittario ha Zadckiel, favorevole a chi sa perdonare. Capricorno conta su Cassiel, profondo conoscitore della vita e della morte. E se l’Acquario è protetto da Uriel, per i Pesci c’è Asariel, capace di risvegliare emozioni che sembravano sepolte.

Stabilito chi è il nostro angelo custode, vediamo l’oroscopo di ottobre chi premia

Perfetto, ma solo questi tre fortunati segni avranno un ottobre ricco da invidiare, secondo questo particolare oroscopo. A partire dal Leone, che è atteso da un mese pieno di successo e, soprattutto, di amore (ri)trovato. Grazie all’aiuto di Michele, che aiuterà a sconfiggere le negatività di ogni tipo.

Anche il Sagittario avrà finalmente le opportunità per ottenere il successo e, in particolare, la fortuna sperata. Grazie anche a Zadckiel che illuminerà le scelte giuste in questo particolare cammino. Infine, i Pesci hanno il successo a portata di mano se sapranno fidarsi di Asariel che darà loro la voglia di mettersi in gioco e riscattarsi.