Quanto costa la mega villa che Brad Pitt ha regalato alla sua ex Jennifer Aniston: ecco l’incredibile cifra

Brad Pitt ha voluto stupire la sua ex moglie Jennifer Aniston, regalandole una villa super lussuosa per il suo compleanno. Ma per quale motivo e quanto avrebbe speso? Hanno fatto sognare milioni di fan con la loro favolosa storia d’amore. Brad Pitt e Jennifer Aniston si sono conosciuti ai tempi di Friends. Erano tra gli attori più desiderati e ricchi di Hollywood.

Il loro amore era evidente già agli Emmy Awards del 1999 ma venne ufficializzato qualche mese dopo durante un concerto del cantante Sting.

Il matrimonio avvenne il 29 Luglio del 2000, nella splendida cornice di Malibù davanti ai volti più celebri del cinema, della musica e della televisione.

La fine di un idillio

Ma nel 2004 proprio come un fulmine a ciel sereno, l’idillio si rompe. Il bellissimo Brad si innamora follemente dell’attrice Angelina Jolie. L’amore scoppia sul set del film “Mr. e Mrs. Smith”.

L’amore romantico tra Brad Pitt e Jennifer Aniston finisce ufficialmente e i due divorziano nel 2005.

Ma il tempo è galantuomo, cura le ferite e sistema sempre le cose. Oggi due ex coniugi hanno trovato il modo di chiarire, tanto da diventare grandi amici. È davvero bello vedere i loro sorrisi e la loro complicità dopo quasi 20 anni dal divorzio.

Questi riavvicinamenti hanno scatenato vari gossip, ma non ci sono mai state conferme da parte dei due attori. Anche se molti fan della coppia sperano ancora in un amore a lieto fine.

Quanto costa la mega villa che Brad Pitt ha regalato a Jennifer Aniston

Ma c’è un’altra notizia che in questi giorni riaccende le speranze. Secondo il Daily Mirror, il protagonista del film Troy (pellicola del 2004) avrebbe regalato alla ex moglie una lussuosa villa, proprio in occasione dei suoi 50 anni. I fatti risalgono al febbraio del 2019, ma solo ora sono stati resi noti.

Il lussuoso immobile si trova a Beverly Hills. Ma non è una casa qualsiasi, infatti la coppia avrebbe vissuto qui la maggior parte del matrimonio. Pare che si tratti di un immobile di due piani, dotato di tutti i confort. Avrebbe oltre alle stanze principali, anche una piscina e una sala cinema.

Purtroppo, la villa era stata messa in vendita dopo la separazione. Ma ci ha pensato l’attore a ricomprarla e a donarla alla precedente moglie. Si legge che la ex Rachel di Friends sia rimasta scioccata e commossa da tale gesto. Ma quanto costa la mega villa che Brad Pitt ha regalato a Jennifer Aniston? Un cadeau molto caro da ben 79 milioni di dollari, circa 74 milioni di euro.