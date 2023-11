La FED non alza i tassi per la seconda volta consecutiva e nemmeno si mostra minacciosa per quanto riguarda i prossimi mesi. Sembra che i rialzi continui possano iniziare a sortire gli effetti sperati e che di volta in volta l’inflazione possa rientrare. Nello stesso tempo, la crescita economica potrebbe essere diretta verso il soft landing. Questo è lo scerio che più volte abbiamo preventivato negli ultimi mesi e che sarebbe in linea con le nostre attese per i mercati dei prossimi anni. Siamo in un punto decisivo: a Wall Street potrebbe essere partito il rally natalizio.

Statistiche a favore

Il 2023, come da statistiche ponderate sullo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi, dovrebbe essere un anno molto positivo per i mercati americani.

Inoltre dovrebbe lasciare alle spalle il minimo del decennio in corso, e il massimo annuale dovrebbe essere segnato fra fine novembre e metà dicembre.

Procediamo per gradi e non facciamo correre la nostra mente.

Nei giorni scorsi si sono “intrecciati” due segnali previsionali che abbiamo ritenuto sempre affidabili: la scadenza di un nostro setup annuale e la tenuta di una trend line dimanica rilevante.

Quale potrebbe essere il segnale rialzista che porterebbe ulteriore fiducia per la prossime settimane?

Una chiusura settimanale superiore ai seguenti livelli:

Dow Jones

33.274,58

Nasdaq C.

13.061,47

S&P500

4.237,66.

C’è da dire comunque che un forte segnale di forza verrebbe dato poi da unachiusra del mese di novembre superiore ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.148

Nasdaq C.

13.715

S&P500

4.394.

A Wall Street potrebbe essere partito il rally natalizio

La seduta di contrattazione del giorno 1 novembre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

32.052,87

Nasdaq C.

12.851,24

S&P500

4.193,80.

Siamo in un punto nodale, vediamo cosa accadrà fino a domani e poi trarremo le conseguenze. Al momento osserviamo tutto senza alcun pregiudizio.

Lettura consigliata

Se hai una ditta individuale, valuta di passare alla Srl: ecco quanti soldi potresti risparmiare sulle tasse