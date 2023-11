Come organizzare il guardaroba per trovare subito i vestiti risparmiando tempo più qualche accessorio da acquistare in saldo

Come organizzare il guardaroba-Foto da pixabay.com

Alcuni trucchi per fare spazio nell’armadio e ordinarlo per trovare tutto subito senza perdere tempo al mattino.

Quanto tempo perdi ogni mattina per decidere cosa indossare prima di uscire per andare in ufficio?

Sicuramente più di quanto dovresti visto che la maggior parte delle volte ti ritrovi a correre per cercare di limitare il ritardo.

Ma come si può evitare questo problema ed essere più rapide in fase di scelta del look? Ovviamente, tutto dipende dall’ordine che hai nell’armadio.

Ecco, dunque, come organizzare il guardaroba per trovare subito i vestiti anche grazie ai giusti accessori da acquistare con le prossime offerte.

Una questione di abitudine

Prima di tutto, quando riordini il guardaroba in occasione del cambio armadio, non seguire schemi impersonali, ma cerca di considerare le tue abitudini.

Nello specifico, invece di suddividere i capi per categorie, organizzali in base a come sei abituata ad indossarli.

Ad esempio, potresti mettere i tuoi pantaloni preferiti vicino alla camicia o al dolcevita che sei solita abbinare.

In questo modo, ogni volta che apri l’armadio avrai già pronti outfit predefiniti e non dovrai perdere tempo riflettendo su possibili accostamenti.

Ma è utile anche suddividere gli indumenti per colore o fantasia, così da trovarli già al primo colpo d’occhio.

Come organizzare il guardaroba per trovare subito i vestiti e quali accessori comprare con le prossime offerte

Ma vediamo adesso quali altri strumenti possono aiutarti ad avere un armadio ordinato, consentendoti al tempo stesso di non perdere tempo al mattino.

Sicuramente va menzionata la rella appendiabiti: occupa poco spazio ed è perfetta per preparare i vestiti del giorno dopo o appoggiarci quelli da riutilizzare.

È disponibile su Amazon a meno di 50 euro, ma con il prossimo Black Friday potresti trovarla anche ad un prezzo inferiore.

Utilissime anche le grucce, ma di quale tipo? Le migliori sarebbero quelle in legno perché più resistenti e adatte a non lasciare pieghe sugli indumenti.

Anche in questo caso, trovi convenienti pack da 50 pezzi su Amazon ma sicuramente con eventuali offerte i prezzi saranno ancora più bassi.

Da non sottovalutare, infine, le scatole per l’armadio e i copriabiti.

In entrambi i casi sarebbero da preferire con dettagli trasparenti così da individuare subito il contenuto senza aprirle ogni volta e scombinare tutto.

I copriabiti costano anche meno di 10 euro mentre il prezzo delle scatole varia tra i 20 e i 30 euro a seconda del materiale, della grandezza e delle funzionalità.