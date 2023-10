Quanto costa l’olio Evo prodotto dal cantante Sting e premiato anche dal Gambero Rosso: curiosità e prezzi

Il cantante Sting ha sempre dichiarato di amare follemente il nostro Paese. Tanto da comprare, in Toscana, una tenuta immersa nel verde. Non solo ospitalità, eventi, ristorante, vini, ma il cantante produce anche un olio Evo eccezionale. Scopriamo quanto costa.

Negli ultimi anni, molti personaggi famosi hanno deciso di investire i loro capitali nel settore alberghiero e in quello della ristorazione. Anche molte celebrità internazionali, colpite dalla bellezza del nostro Paese, hanno acquistano degli immobili destinati a diventare hotel, ristoranti, b&b, ecc.

Pensiamo a Ronn Moss, ex Ridge Forrester della soap opera Beautiful. L’attore ha comprato una masseria extralusso in Puglia. Ma non è l’unico.

Anche il cantante Sting è innamorato follemente dell’Italia e soprattutto della campagna Toscana. Infatti, da molti anni passa la maggior parte del suo tempo proprio in questi meravigliosi luoghi di pace.

La tenuta di famiglia

Il cantante e sua moglie Trudie, hanno acquistato il Palagio, una villa meravigliosa immersa tra gli uliveti e i vigneti. Un posto bellissimo per ritrovare la pace, vivere una vita più semplice e a contatto con la natura.

La struttura si trova proprio sopra la cittadina di Figline Valdarno. La tenuta Il Palagio è stata, per molti anni, la residenza estiva della famiglia, poi è diventata un luogo per celebrare le occasioni speciali e soggiornarvi.

Ma il Palagio non è solo una struttura adibita all’accoglienza. Sting e Trudie hanno dato vita ad un negozio fisico e online dove vendono tutto quello che la natura offre.

Quanto costa l’olio Evo prodotto dal cantante Sting: tutti i prezzi

L’area che si estende attorno alla struttura è piena di vigneti. Ma anche gli ulivi abbelliscono il paesaggio. Infatti, nella tenuta oltre al vino, si produce un olio davvero eccezionale. La particolarità: i frutti migliori sono raccolti a mano, proprio come si faceva originariamente e l’olio viene spremuto a freddo. Ne deriva un prodotto puro ed estremamente saporito.

Nel 2022 l’olio ha anche ottenuto le Tre foglie del Gambero Rosso. Uno dei riconoscimenti più importanti.

Ma quanto costa l’olio Evo prodotto dal cantante Sting? Diamo un’occhiata ai prezzi. Esaminando alcuni store online, scopriamo che l’Olio Extravergine di Oliva Biologico (1 bottiglia da 500 ml) ha un prezzo che varia dai 21 euro ai 27 euro circa. Mentre la bottiglia da 250 ml ha un costo che si aggira intorno ai 18 euro.

Per molti può sembrare un prezzo poco conveniente. Ma se pensiamo che si tratta di un prodotto controllato e di ottima qualità, ecco che il costo è giustificato.