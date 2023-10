Quanto costa la collana Cartier che Monica Bellucci ha indossato alla Festa del Cinema di Roma: la cifra è esorbitante

Alla Festa del Cinema di Roma Monica Bellucci ha incantato tutti con il suo fascino e la sua eleganza. L’attrice italiana è tra le più famose al Mondo. Oltre ad un abito meraviglioso, Monica indossava una collana della maison Cartier. Ma quanto costa questo collier?

Sorridente e bellissima come sempre, lo scorso 19 ottobre l’attrice Monica Bellucci ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2023. Lo ha fatto accanto al suo nuovo compagno Tim Burton. Il noto produttore, regista, sceneggiatore statunitense e autore di capolavori come “Edward Mani di Forbice”, “Alice in Wonderland” e “Mercoledì” la serie andata in onda su Netflix e che ha riscosso un grandissimo successo.

La prima uscita ufficiale della coppia ha subito attirato l’attenzione di flash e riflettori.

Monica Bellucci è un’attrice italiana di grande successo e un’icona di bellezza che ha alle spalle oltre 30 anni di carriera e successi.

L’attrice è mamma di Deva e Léonie, nate durante il matrimonio con Vincent Cassel. Matrimonio terminato nel 2013.

Monica Bellucci ha presenziato alla Festa del Cinema di Roma in occasione della première di “Diabolik chi sei?”. Una pellicola dedicata al grande personaggio dei fumetti e che vede come protagonista anche Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Carolina Crescentini, ecc.

Abito e accessori

Monica ha sfilato con indosso un bellissimo long dress con maniche lunghe, spalle scoperte e di colore grigio disegnato da Dolce&Gabbana. Si sa l’attrice è da sempre musa del brand.

La Bellucci ha impreziosito l’outfit sfoggiando un raffinato e costoso collier. Un accessorio di lusso che si abbinava perfettamente al vestito e al suo colore.

Il brand? Naturalmente Cartier. Parliamo di una maison di lusso che produce alta gioielleria, orologi e pezzi esclusivi.

Tra gli accessori più iconici del brand troviamo il famosissimo Bracciale Love in oro giallo 750/1000 (venduto anche in oro bianco, rosa, con diamanti, ecc.) dal costo di 8.100 euro. Oppure l’orologio Panthère de Cartier: il modello piccolo con cassa in oro giallo e acciaio costa 9.150 euro.

Quanto costa la collana Cartier che Monica Bellucci ha indossato a Roma

Ma torniamo alla bellissima collana indossata da Monica Bellucci. Il sito ci fornisce qualche informazione in più. La collana Pluie de Cartier è realizzata tutta in oro bianco 18 carati. Inoltre, è impreziosita da ben 474 diamanti taglio brillante (30,11 carati). Una collana raffinata, elegante, preziosa insomma un vero e proprio capolavoro che non tutti possono permettersi. E sì, perché il collier costerebbe ben 350.000 euro. Ecco, quindi, quanto costa la collana Cartier che Monica Bellucci ha indossato sul red carpet a Roma.

Un accessorio di lusso che non passa di certo inosservato.