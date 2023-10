In questo paese l’affitto ti costa solo 1 euro al giorno

Siete una coppia giovane con bambini piccoli e siete stanchi della vita stressante in città? Approfittate di una straordinaria occasione per vivere quasi gratis in un posto immerso nella natura. Leggi per scoprire dove e di cosa si tratta.

È sempre più diffusa l’iniziativa delle case a 1 euro. Molti piccoli borghi, per evitare il rischio spopolamento, offrono alloggi a prezzi irrisori. In genere, per aderire a queste agevolazioni, occorre rispondere a determinati requisiti, come ristrutturare la casa o aprire un’attività in loco.

In questo paese l’affitto ti costa solo 1 euro

A Pedemonte, piccolo Comune in provincia di Vicenza che conta circa 700 abitanti, si può prendere in affitto una casa pagandola soltanto 1 euro al giorno. Meno di un caffè. Di fatto, quindi, una cifra simbolica. Questa offerta è valida per i primi 5 anni di residenza ed è rivolta in particolar modo alle famiglie giovani con figli a carico.

Le abitazioni consistono in appartamenti perfettamente agibili ed abitabili perché già ristrutturati grazie al Comune che ha eseguito i lavori attingendo ai Fondi comuni confinanti. Il sindaco di Pedemonte, infatti, approfittando di questi Fondi, ha acquistato vecchie abitazioni e le ha poi ristrutturare al fine di renderle abitabili.

Altre forme di risparmio

Come già detto, in questo paese l’affitto ti costa solo 1 euro. Considerando un affitto medio di 400-500 euro mensili, ciò significa risparmiare tra i 5 e i 6mila euro l’anno, fino a 30.000 euro in 5 anni, la durata dell’iniziativa.

Ma non è finita. Nelle abitazioni in questione, sono installate delle pompe di calore e dei pannelli fotovoltaici che permettono di risparmiare quindi sulle spese del gas.

Di fatto, quindi, al locatore restano da pagare, oltre all’affitto irrisorio, soltanto le spese per l’acqua e l’energia elettrica.

Una volta decorsi i termini dell’agevolazione, ovvero i 5 anni, i prezzi dell’affitto di queste case saliranno fino alla media degli affitti del paese, 200-250 euro mensili.

Cosa vedere nei dintorni di Pedemonte

Pedemonte si trova in una zona immersa nella natura, perfetta quindi per vivere lontani dal caos e dalla frenesia della città Tuttavia, non è di certo un luogo isolato . Si trova infatti in una zona interessante che offre numerose attività. Ad appena 15 km di distanza, infatti, c’è Asiago con il relativo Altopiano. Ad 1 ora di auto c’è Bassano del Grappa, rinomata località famosa per la grappa e l’iconico Ponte degli Alpini disegnato da Andrea Palladio.

