È sorprendente come in questa bella zona del milanese si possa acquistare una bella casa anche con meno di 60.000 euro

Nei comuni limitrofi della zona est della città di Milano le case in genere costano meno di quelle in città. Qui si possono trovare belle case anche con meno di 60.000 euro. È sorprendente come in questa bella zona si possano trovare questi prezzi.

I prezzi delle case a Milano sono sempre più alti. Ma nei Comuni delle zone limitrofe alla città si possono trovare ottime soluzioni ad un prezzo molto minore. Chi pensa di comprare casa fuori Milano deve ponderare con attenzione la zona in cui pensa di trasferirsi, perché non tutte le zone sono uguali. Per esempio la parte ad est di Milano gode di 2 importanti qualità che la potrebbero far preferire ad altre zone limitrofe alla città. Nei Comuni di questa parte di Milano si possono acquistare belle case anche con meno di 60.000 euro.

Perché acquistare casa a est di Milano potrebbe essere un affare

L’acquisto di una casa è una decisione importante e richiede molta attenzione. Se stai cercando una casa in una zona tranquilla ma vicina al centro città, la zona est di Milano potrebbe essere la scelta giusta per te. Questa zona è molto interessante perché i Comuni di questa zona godono di due particolarità, sono più vicini al centro rispetto a quelli dell’ovest e del nord della città.

Inoltre, molti Comuni sono collegati a Milano con metro e treno locale, rendendo facile raggiungere il centro città. Questi centri urbani offrono anche un’ottima qualità della vita grazie alla presenza di parchi e spazi verdi. Inoltre, il costo della vita in questi Comuni è inferiore rispetto a quello della città di Milano.

È sorprendente come in questa bella zona si possano comprare case anche con 60.000 euro

I Comuni ad est della città, oltre ad avere una buona qualità della vita e un costo minore che a Milano, hanno anche prezzi delle case molto più abbordabili. Per esempio Melzo e Pioltello sono comuni interessanti dove potresti trovare un bilocale con lo stesso prezzo di un piccolo monolocale a Milano. Facciamo qualche esempio.

Abbiamo fatto una ricerca di case in questa zona con un prezzo inferiore a 70.000 euro sul portale Case.it*. Il risultato ci ha dato 14 case in vendita ma 4 all’asta. Escludendo quelle all’asta, al momento della stesura dell’articolo c’era in vendita, a Melzo, un monolocale di 30 metri quadri a 49.000 euro. A Pioltello c’era in vendita un bilocale di 53 metri quadri a 46.000 euro. Interessante anche un bilocale a Liscate di 67 metri quadri a 56.000 euro

Vivere fuori città, una scelta da prendere in considerazione

Acquistare una casa in uno dei Comuni della zona est può offrire molte opportunità per chi lavora o studia a Milano. È sorprendente come in questa si possano trovare appartamenti anche con meno di 60.000 euro. Ma a questi prezzi si possono trovare appartamenti anche in un’altra zona del milanese.

