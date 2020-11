Insieme al team di Redazione valuteremo quanto costa installare una stufa a pellet con e senza canna fumaria. Sono molti i contribuenti che stanno prendendo in esame la possibilità di cambiare sistema di riscaldamento. Ciò perché la caldaia con alimentazione a pellet consente di risparmiare notevolmente sui costi annuali di riscaldamento. Vi sono inoltre vantaggi economici anche al momento dell’acquisto poiché la Legge di Bilancio 2020 assicura agevolazioni fiscali sulle stufe a pellet. Troverete ulteriori indicazioni in merito nell’articolo “L’Agenzia delle Entrate chiarisce come ottenere uno sconto del 65% sull’acquisto della stufa a pellet”.

Chi si chiede quanto costa installare una stufa a pellet con e senza canna fumaria tenga conto anche di questi importanti benefici economici. Inoltre conviene anche valutare che utilizzando un combustile ecologico come il pellet si ottiene anche una maggiore resa termica. Ciò si traduce non solo in un risparmio importante sui costi di riscaldamento, ma anche nella riduzione dell’emissione di CO2. Non tutti i consumatori che optano per l’acquisto della caldaia a pellet possono anche installare la canna fumaria. Chi abita in appartamento all’interno di un condominio o in una piccola casa che non dispone di camino deve rinunciare alla canna fumaria.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

Quanto costa installare una stufa a pellet con e senza canna fumaria?

Al costo della caldaia a pellet bisonga sommare le spese di installazione che di solito oscillano tra 150 e 500 euro. I prezzi variano in riferimento ad alcuni fattori che riguardano la tipologia della stufa e l’eventuale montaggio della canna fumaria. Per l’installazione della canna fumaria occorre preventivare una spesa che si aggira attorno ai 30 euro/mt, ma non a tutti è possibile. In merito alla tipologia della caldaia invece i pressi oscillano tra 300 e 400 euro per quelle ad aria. Le stufe a pellet idro invece richiedono una differente opera di montaggio e comportano una spesa che si attesta fra i 400 e i 600 euro.