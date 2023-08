Sono ben 165 i posti disponibili in questa famosissima azienda che pagherà 28.000 euro l’anno

Invitalia apre le proprie porte a 165 nuovi dipendenti: ecco i requisiti richiesti e tutto ciò che c’è da sapere.

L’Agenzia Nazionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzata nella gestione dei programmi di finanziamento e degli incentivi governativi volti a promuovere la crescita economica delle imprese e del Paese, è attualmente in fase di ampliamento del proprio personale presso la sede di Roma. L’agenzia Invitalia sta attuando un processo di assunzione mirato, focalizzato su giovani laureati nei campi delle scienze economiche o dell’ingegneria gestionale. Sono disponibili complessivamente 165 opportunità lavorative presso Invitalia. I candidati selezionati avranno la responsabilità di valutare, controllare e gestire i progetti aziendali. Un quota pari al 10% delle posizioni aperte è destinata a candidati appartenenti alle categorie protette, come previsto dalla Legge 68/99 artt. 1 e 18.

Invitalia, nuove assunzioni a tempo pieno

Le posizioni di lavoro sono a tempo pieno e comportano contratti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Ai candidati scelti verrà offerta una Retribuzione Annuale Lorda (RAL) a partire da 28.000 euro, oltre alla possibilità di aderire al lavoro in modalità smart working dopo un periodo iniziale di 3 mesi di attività. I nuovi assunti destinati a lavorare presso Invitalia sono previsti che inizino il loro servizio entro un mese e mezzo dalla comunicazione ufficiale di assunzione da parte dell’Agenzia.

Sono ben 165 i posti disponibili in questa famosissima azienda: ecco quali

Nel particolare, le nuove assunzioni effettuate da Invitalia riguardano i seguenti ruoli: coordinatore di Progetto, responsabile di Controllo e valutatore di Progetti Aziendali. Le opportunità di selezione sono aperte a candidati che abbiano completato una laurea magistrale (sia secondo l’ordinamento vecchio che specialistico) in ambito Finanza, Economia o Ingegneria gestionale, con una valutazione di almeno 100/110 o 90/100. È altresì richiesta una solida conoscenza o almeno 6 mesi di esperienza nei campi dell’analisi dei bilanci, del business plan e della gestione di progetti.

In aggiunta, i profili che meglio si adattano a lavorare in Invitalia sono caratterizzati da precisione, abilità organizzative, competenze interpersonali e comunicative, inclinazione al lavoro di squadra e conoscenza dell’inglese almeno a livello B1. Sarà possibile candidarsi andando sul sito ufficiale di Gi Group. Nella sezione “Posizioni” sarà possibile consultare i posti disponibili e si potrà compilare il FORM per la candidatura. Dunque, ora sai che sono ben 165 i posti disponibili in questa famosissima azienda.