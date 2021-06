La pulizia quotidiana è determinante per evitare che germi e batteri possano proliferare in casa. L’ambiente che ha bisogno di pulizie scrupolose di sicuro è il bagno, dove tutta la famiglia ne fa un uso giornaliero. Il problema delle incrostazioni del water, e quindi dell’ingiallimento, crea sempre perplessità su come annientarle. C’è chi si ostina ad acquistare milioni di prodotti chimici, per usarli anche contemporaneamente. Ma queste sostanze potrebbero anche interagire negativamente con la nostra pelle, quindi si devono usare con parsimonia. Con pochi euro è possibile realizzare un prodotto efficace, con ingredienti più naturali, che duri nel tempo.

Vediamo come realizzare un perfetto gel wc con prodotti naturali per sgrassare a fondo e risparmiare e 1 consiglio per sbiancare con un solo gesto.

Ricetta gel wc

Per avere un detergente denso, pronto all’uso, si potrà recuperare un vecchio contenitore con il beccuccio, per versare il contenuto nelle zone più sporche con precisione.

Gli ingredienti per realizzarlo sono:

250 ml di acqua distillata;

20 gr di amido di mais o farina;

25 gr di acido citrico;

10 gr di detersivo per piatti ecologico.

Mettere in un pentolino, a fuoco basso l’acido citrico e 200 ml di acqua, per scaldare leggermente. Nel frattempo, a parte, sciogliere la fecola di patate o la farina con l’acqua rimasta (ovvero 50 ml) e il detersivo. Appena si sarà formata una crema, evitando i grumi, unirla nella pentola con gli altri ingredienti e portare ad ebollizione. Il composto, alla fine, dovrà essere denso, simile al classico gel wc commerciale. Appena si sarà freddato si potrà versare nel contenitore che avremo messo di lato precedentemente.

Un ingrediente per sbiancare

La curcuma è largamente usata solitamente per sbiancare i denti, ma che può essere adattata anche per pulire i sanitari. Basta un cucchiaino di spezia, con l’aiuto dello spazzolone strofinare nelle pareti e sciacquare. Per un’azione ancora più sbiancante aggiungere anche un po’ di bicarbonato.

