Quanto costa il caffè al bar oggi e qual è la città italiana più cara? Ecco gli ultimi dati

Un rito tutto italiano quello del caffè al bar. Un’occasione per rilassarsi e fare due chiacchiere davanti a una tazzina fumante di caffè. Ma quanto costa il caffè al bar al giorno d’oggi? Ecco gli ultimi dati raccolti.

L’Associazione “Assoutenti” ha pubblicato, recentemente, una lista aggiornata delle città dove bere il caffè è quasi un lusso. Un aumento quasi del 12% rispetto a due anni prima. Per gli italiani il costo medio nazionale della bevanda è passato da 1,04 euro a 1,16 euro. Al centro dell’analisi il caffè espresso, una tipologia di caffè che vanta di essere probabilmente la più consumata e rinomata in Italia.

Esistono ancora bar che servono il caffè a meno di un euro? Ebbene, secondo Assoutenti sono tre le città italiane in cui si può ancora consumare un caffè spendendo meno di un euro. Stiamo parlando di Catanzaro, Reggio Calabria e Messina. Nella maggior parte delle città italiane, invece, il prezzo medio di un espresso è di 1,20 euro.

Abbiamo visto quanto costa il caffè al bar oggi, ora scopriamo le città più care

In che città il caffè appare più caro di tutti? Secondo la recente indagine di mercato, l’espresso di Bolzano si aggiudica il podio. Il caffè costa, in media, 1,34 euro a tazzina. Il secondo posto nella classifica delle città in cui il caffè costa troppo va a Trento. In questi luoghi, la bevanda costa 1,31 euro. Segue, Belluno con un prezzo medio di 1,28 euro. Poi, Padova con 1,27 euro, Udine con 1,26 euro e Trieste con un prezzo medio di 1,25 euro.

Città meno care ma con maggiori aumenti

Lo studio di Assoutenti rivela anche un altro aspetto. Nelle città calabresi, quelle in cui il prezzo del caffè si registra al di sotto di un euro, la percentuale di prezzo è aumentata di circa il 35%, rispetto al 2021. Stesso discorso vale anche per altre città. A Palermo, ad esempio, la percentuale di aumento del prezzo di un caffè è salita quasi al 20%.

E mentre i prezzi continuano a salire, cresce sempre di più il numero di chi il caffè decide di prepararlo da solo, direttamente a casa o in ufficio. Per questo motivo, negli ultimi anni, a spopolare sono state le macchinette del caffè. In commercio se ne trovano di tutti i tipi, adatti anche a tutte le tasche. Il segreto è scegliere il prodotto migliore per qualità e prezzo.