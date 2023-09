Veloce ed economico, ma anche sfizioso: ecco il piatto caldo contro i primi freddi che piace a tutti

Si prepara in meno di 10 minuti ed è la ricetta giusta per scaldarsi: torna la minestrina in tante gustose varianti.

La stagione autunnale ha appena fatto capolino e il meteo ha già dato segni di instabilità.

Senza dubbio, non avrai potuto fare a meno di notare un certo sbalzo termico nel corso della giornata.

In particolare, è al mattino e alla sera che si concentra l’abbassamento delle temperature e questo induce a volersi scaldare.

Un bel giubbottino prima di uscire di casa oppure una bevanda calda sono la giusta soluzione mattutina.

E la sera? Torna in scena il classico abbinamento copertina e minestrina.

Ebbene sì, il comfort food per eccellenza comincia ad essere nuovamente protagonista in tavola.

Veloce ed economico, ma anche sfizioso: come si fa a resistere?

Basta avere a disposizione del brodo anche casalingo e surgelato più della pasta di piccolo formato, che peraltro cuoce in 5 minuti.

Insomma, due ingredienti e pochissimo dispendio energetico, meglio di così!

Le 3 regole del gusto

In ogni caso, anche se la minestrina è così semplice da preparare non significa che non ci siano alcune linee guida per renderla perfetta.

Niente di troppo complicato, solo qualche suggerimento di cui tenere conto a partire dal brodo.

Il dado che trovi al supermercato è certamente vantaggioso perché già pronto, ma è sempre meglio un preparato artigianale.

Puoi realizzarlo in anticipo in grandi quantità e surgelarlo per poi utilizzarlo ogni volta che ne hai bisogno.

Attenzione anche ai dosaggi: la proporzione ideale per una buona consistenza sarebbe 40 grammi di pasta per 250 grammi di brodo.

Infine, consigliamo anche l’aggiunta di un rametto di rosmarino in fase di cottura per un aroma più invitante.

Veloce ed economico, ma anche sfizioso: il piatto della tradizione da rivisitare come vuoi in pochi minuti

Ma sapevi che esistono tantissimi modi per dare un sapore diverso e più invitante al classico piatto di minestrina?

Basta fare un brodo verde con patate, carote, piselli, spinaci, coste e zucchine oppure preparare un brodo di pollo con curry ed erba cipollina.

Per una consistenza più cremosa e croccante, invece, è sufficiente aggiungere del pane tostato e un’abbondante spolverata di formaggio grattugiato.

E se cerchi un’alternativa profumatissima, prova il brodo con porro, pepe rosa e gamberi con guscio.

Un’alternativa più semplice? L’aggiunta dello zenzero nel brodo in cottura.

Infine, l’idea per i più golosi: la minestrina rossa, arricchita con un cucchiaio di sugo di pomodoro e abbondante formaggio grattugiato.