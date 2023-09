In Autunno, l’eclissi parziale della luna farà riempire il portafoglio di questi 3 segni, sommersi dalla fortuna. Ed ecco chi dovrebbe investire soldi sui mercati azionari

Come saranno le previsioni astrologiche dell’Autunno iniziato oggi? Sorriderà certamente a tre segni fortunati, ma c’è chi avrà problemi seri in amore. Ecco tutte le previsioni, segno per segno.

Autunno offrirà l’occasione per vari incontri per l’Ariete, alcuni del tutto inaspettati. Purtroppo, non sempre sapremo cogliere, immediatamente, l’importanza che alcune persone potrebbero avere per la nostra vita.

Novità in vista per il Toro. Piano a stappare lo spumante, perché non sono positive. Dopo l’estate, con il partner le cose stanno funzionando sempre più rilento. Penseremo seriamente a separarci.

Che bei mesi aspettano i nati sotto il segno dei Gemelli. Anche da un punto di vista economico, finalmente le nostre finanze si risolleveranno. A volte, basta comprare un Gratta e Vinci da 5 euro giusto, con più probabilità di vincita.

In Autunno, l’eclissi parziale della luna farà riempire il portafoglio a tre segni. Ed ecco quali sono i fortunati

Dopo un’estate non propriamente indimenticabile, per il Cancro le cose cambieranno. Nei prossimi tre mesi, ritroveremo un poco di serenità. Però, meglio farlo da soli, senza ascoltare troppo il consiglio, interessato, di altri.

Il Leone sfrutterà questi mesi che portano al Natale, pensando al proprio benessere. Non solo mentale, ma anche fisico. Ci si iscriverà in palestra, si farà yoga, moltiplicheranno i weekend alla Spa. Dove i single faranno incontri importanti

Autunno sarà fondamentale per la Vergine, in particolare, per le questioni di cuore. La persona della quale ci siamo innamorati e che sembra distante, in realtà ricambia. Starà a noi dargli l’occasione per dichiararsi.

Che goduria per la Bilancia, se saprà affidarsi alle persone competenti. Un giusto investimento, in Borsa, sul mercato azionario, col minimo rischio, porterà tanti euro in più sul conto. L’importante è non sbagliare interlocutore

Caro Scorpione, chi la fa, l’aspetti. Tu tradisci con frequenza? Non ti meravigliare se chi ti sta a fianco ti renderà pan per focaccia. Solo che per te sono solo scappatelle, ma per il partner potrebbe diventare una cosa seria. Lasciandoti solo.

Ci sono segni che sentono ancora il “peso” delle vacanze. Occorre dare una svolta

Il Sagittario sente ancora l’onda lunga dell’estate. Fino a metà ottobre, farà fatica a rientrare in pieno nei ritmi soliti della vita quotidiana. Qualche weekend in giro aiuterà a compiere questo passo.

Mesi amari per il Capricorno. In particolare, la salute non è proprio al massimo e anche dal punto di vista economico non tutto andrà per il meglio, con spese impreviste. Almeno, a dicembre le cose cambieranno.

Per l’Acquario Autunno sarà una stagione quasi transitoria. Ovvero, con il solito tran-tran che porteremo avanti fino a dicembre. Non aspettatevi grandi novità, insomma.

In Autunno, l’eclissi parziale della luna farà riempire il portafoglio ai Pesci. Una imprevista entrata finanziaria, frutto più del caso che altro, ci risolleverà il conto in banca. Solo che decideremo di spendere subito il tutto con un bel viaggetto per Capodanno.