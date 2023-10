Quanto costa fare la spesa nel supermercato più elegante d’Italia? Ecco dove comprare pane e detersivi ammirando soffitti affrescati

Fare la spesa in un edificio storico in stile Art Nouveau è un piacere da provare almeno una volta nella vita. Reparto frigo e scaffali zeppi di generi alimentari sotto soffitti affrescati da Alessandro Pomi e Guido Marussig. Carote e pomodorini illuminati da lampadari disegnati da Umberto Bellotto. Non è uno scherzo. È una splendida opportunità da cogliere al volo. Ecco dove.

È Venezia la splendida cornice di un’operazione commerciale fuori dal comune. In questa città dove si respira la bellezza in ogni angolo, piazza o calle, si trova il supermercato più bello d’Italia che ha scelto come sede non un comune edificio ma un palazzo storico nato per ospitare un teatro. Si chiama Teatro Italia il bell’edificio in stile liberty dove venivano rappresentate le più belle opere teatrali della tradizione italiana. Poi l’abbandono. Ora una inusuale operazione di marketing l’ha restituito alla fruizione di tutti, trasformandolo in un supermercato, dove tutti vorrebbero avere la possibilità di fare la spesa.

Pane e detersivi tra gli affreschi

Quanto costa fare la spesa nel supermercato più elegante d’Italia? Nel quartiere (sestriere in veneziano) Cannaregio, una delle zone più vive di Venezia, camminando lungo la strada che dalla stazione Santa Lucia conduce al ponte di Rialto ci si imbatte in un edificio in stile neogotico che porta sulla facciata la scritta Teatro Italia. È un piccolo gioiello che vede la vita nel 1916 su progetto dell’architetto Giovanni Sardi. È destinato alla rappresentazione di opere teatrali e musicali, le più belle della tradizione italiana. La facciata riprende lo stile lagunare dei principali palazzi veneziani, caratterizzato dalla presenza di monofore e bifore. All’interno affreschi di Alessandro Pomi e di altri pittori locali. Teatro Italia diventa negli anni un punto di riferimento della vita sociale veneziana. Si trasforma in cinema e, successivamente, in sede universitaria. Poi, dopo un periodo di abbandono, la nuova rinascita in veste di supermercato.

Quanto costa fare la spesa nell’elegantissimo Teatro Italia?

Il supermercato appartiene al marchio Despar, il colosso olandese che applica in questo punto vendita gli stessi prezzi degli altri negozi della catena, consultabili nel volantino disponibile online sul sito dedicato. Il negozio dispone di un’area di 580 metri quadrati e un piano superiore con una loggia. La trasformazione in supermercato ha previsto l’adozione di impianti a ridotto impatto ambientale per non danneggiare gli affreschi e la struttura in generale. Le scaffalature, in legno, sono basse per permettere allo sguardo di cogliere ogni bellezza della sala. Fare la spesa in un posto simile è un vero privilegio. Il Teatro Italia nel tempo è diventato anche un marchio di lusso per una linea di prodotti di pasticceria e di aperitivi che portano la firma di chef famosi. Come quella del maestro pasticciere Luigi Biasetto che ha creato per la linea alcuni prodotti di alta pasticceria e panettoni speciali.

Lettura consigliata

I 72 anni di Romina Power: l’amore per la Puglia, la tenuta in cui vive, quanto costa soggiornarvi