Il produttore di prodotti cosmetici Intercos si è distinto sul Ftse Mib per il suo guadagno superiore al 3% al termine di una seduta molto difficile per tutti i titoli azionari. Per queste azioni che hanno guadagnato oltre il 3% in una giornata da dimenticare per gli indici azionari quale potrebbe essere lo scenario più probabile? Quale è il loro valore secondo le raccomandazioni degli analisti?

Le raccomandazioni degli analisti

Sono solo cinque gli analisti che coprono Intercos, ma tutti hanno un ottimo giudizio sul titolo. Uno, infatti, ha un rating Compra, mentre quattro un rating Compra Adesso.

L’ottimismo sul titolo si evince anche dal target di prezzo a un anno. Il valore medio del prezzo obiettivo medio a un anno, infatti, esprime una sottovalutazione di oltre il 35%. L’aspetto interessante, però, è che anche nello scenario più pessimistico le azioni Webuild risultano essere sottovalutate di oltre il 20%.

Azioni che hanno guadagnato oltre il 3% in una giornata da dimenticare per gli indici azionari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Intercos (MIL:ICOS) ha chiuso la seduta del 3 ottobre a quota 13,18 €, in rialzo del 3,29% rispetto alla seduta del giorno precedente.

La seduta del 3 ottobre potrebbe avere importanti, e positive, conseguenze sul futuro del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, è stata rotta un’importantissima resistenza che da alcuni giorni stava frenando l’ascesa delle quotazioni. A questo punto la salita del titolo potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

Un chiaro segnale ribassista, invece, potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 12,90 €.

A conferma della forza del titolo ci sono due aspetti che non vanno trascurati. Primo, tutti gli indicatori hanno invertito al rialzo. Secondo, il titolo sta acquistando sempre più forza relativa rispetto all’indice principale di Piazza Affari.

