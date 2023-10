I 72 anni di Romina Power: l’amore per la Puglia, la tenuta in cui vive, quanto costa soggiornarvi 

È il maggio del 1969 quando una giovanissima Romina Power arriva per la prima volta in Puglia. Quella terra arsa dal sole con il cielo di un azzurro intenso che all’orizzonte sconfina nel mare la rapisce all’istante. Il Salento più autentico, quando non è ancora famoso, accoglie la giovane donna con un caldo abbraccio e il legame che si stabilisce è destinato a durare per sempre.

I 72 anni di Romina Power a ritroso nel tempo. Romina e Al Bano si incontrano per la prima volta a Roma sul set del film Nel Sole, un musicarello cioè un breve film prodotto sulla scia dell’album omonimo. È il 1967. Lei è la figlia del grande Tyrone Power e di Linda Christian, considerata una delle donne più belle del Mondo. Ha già alle spalle una carriera cinematografica. Inizia a recitare a 13 anni e, quando incontra Al Bano, ha già girato 14 film e interpretato alcuni ruoli erotici. Lui è un giovane cantante dalla voce potente già abbastanza famoso, pugliese, figlio di contadini. Due persone completamente diverse che si attraggono irresistibilmente. Inizia una storia d’amore e professionale che fa sognare tanti italiani.

L’amore per la Puglia

Si sposano nel 1970 a Cellino San Marco circondati da una folla calorosa di trentamila persone. La madre di Romina, Linda Christian, è costretta a seguire la cerimonia dal tetto. Rimangono a vivere in Puglia per volere di Romina che si è lasciata rapire da quella terra. Comprano il bosco di Curti Petrizzi, una delle aree boschive private più estese d’Europa, e la tenuta si allarga e si completa negli anni con nuove strutture. È qui che nascono e crescono i quattro figli della coppia e prendono forma i successi musicali. Li lega l’amore per la natura e per gli animali, la musica e il palcoscenico. L’idillio si spezza quando Ylenia, la figlia primogenita della coppia, scompare misteriosamente a New Orleans. È il 1994, l’inizio di una crisi che sfocerà nel divorzio. Romina lascia la tenuta per trasferirsi a Roma.

I 72 anni di Romina Power

A Roma Romina vive in un elegante appartamento nel quartiere Trastevere con i suoi cani, ma mantiene una sua abitazione all’interno della grande Tenuta di Cellino San Marco. Un vero e proprio borgo che si è sviluppato intorno alla masseria settecentesca di proprietà della famiglia Carrisi, con piazze, strade, giardini. Accanto alle residenze della famiglia sono sorti hotel, piscina, centro benessere, uffici, un’azienda vinicola. Un piccolo Mondo che si è aperto all’esterno. Visitare la tenuta Carrisi è possibile come soggiornarvi. L’Hotel Felicità (come poteva chiamarsi diversamente?) dispone di una cinquantina di camere distribuite all’interno della struttura. Un pernottamento in doppia per 2 persone può costare, in questo periodo, sui 100 euro oppure sui 200 euro in una suite privata. Il ristorante Don Carmelo, intitolato al padre di Al Bano, offre i piatti della tradizione mediterranea. Porzioni abbondanti a prezzi onesti (fascia di prezzo: 6 € – 15 €).

Lettura consigliata

La villa di George Clooney in Provenza: ecco quanto vale la tenuta che Amal preferirebbe a Villa Oleandra