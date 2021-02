Fare delle case un luogo pulito e igienizzato è da sempre una delle priorità per ogni persona. Come anche avere dei vestiti profumati e morbidi dopo ogni lavaggio.

In media, analizzando i prodotti necessari per pulire, gli strumenti (come ad esempio la lavatrice) e la loro manutenzione, e i consumi di acqua ed elettricità, una famiglia di 4 persone spende all’anno circa 1500€.

Ridurre questi costi è possibile: basteranno delle piccole accortezze per poter ottenere un enorme risparmio annuale.

Scopriamo, per esempio, perché scegliere i detersivi concentrati.

Piccoli accorgimenti per un risparmio a lungo termine

Regola base: cercare di organizzare i lavaggi in lavatrice durante i week end, o di sera durante la settimana.

Usare la lavatrice con intelligenza significa risparmiare in bolletta. Durante la settimana, dalle 8 alle 19, i prezzi dell’energia elettrica sono più alti rispetto alle altre fasce sopraddette.

Una volta appreso questo semplice meccanismo è il momento di spiegare perché scegliere i detersivi concentrati. Già dalla stessa parola si deduce il significato: il detersivo contiene una maggiore concentrazione di prodotti rispetto a quelli tradizionali, solitamente diluiti con acqua. Proprio per questa ragione, è possibile utilizzare meno prodotto sui capi da lavare e ottenere un risultato maggiore o uguale a quello che si otterrebbe con il detersivo tradizionale, ma con il doppio della misura.

Scelta ecologica e risultato assicurato

La scelta di acquistare detersivi concentrati non solo è conveniente per il risultato ottenuto e la minore quantità di prodotto utilizzato, ma ha anche degli effetti non irrilevanti sull’impatto ecologico.

Utilizzando detersivi concentrati si può risparmiare perché il prodotto dura più a lungo, evitando di acquistarne un altro in breve tempo; ma sarà anche fabbricato con una quantità minore di prodotti, di acqua e di elementi per la sua confezione.

Ne consegue che i rifiuti prodotti saranno minori e potranno anche essere smaltiti più facilmente.

Ecco spiegata l’ulteriore importanza del perché scegliere i detersivi concentrati.

Infine, per ottenere un bucato perfetto, è necessario dosare il detersivo. Non troppo perché rischierebbe di non essere risciacquato bene, provocando allergie, né troppo poco.

Utilizzando un detersivo concentrato questo problema sarà risolto.